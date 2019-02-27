В Киеве разыскивают сразу трех несовершеннолетних детей

Дети разыскиваются в трех районах Киева

В Киеве пропали трое несовершеннолетних детей. 16-летняя Клименко Ева Юрьевна, 2003 года рождения, пропала по улице Красноткацкая, 14, во вторник, 26 февраля, до настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

Розыск несовершеннолетних детей в Киеве (Клименко Ева Юрьевна, фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Приметы Евы: рост 150-160 см, волосы темные, худощавого телосложения.

Была одета в шапку черного цвета с розовой эмблемой, темные брюки в клетку, короткую куртку светло-розового цвета.

Девушку разыскивает Днепровское управление полиции.

15-летний Дробот Павел Владимирович, 2004 года рождения, пропал еще в воскресенье, 24 февраля, в Голосеевском районе Киева. Он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Розыск несовершеннолетних детей в Киеве (Дробот Павел Владимирович, фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Приметы Павла: рост 175-180 см, волосы русые, среднего телосложения.

Был одет в синие джинсы, куртку цвета хаки, ботинки коричневого цвета, при себе имел рюкзак коричневого цвета.

Мальчика разыскивает Голосеевское управление полиции.

16-летняя София Рудько Сергеевна, 2003 года рождения, ушла из дома в Дарницком районе Киева еще в пятницу, 22 февраля.

Розыск несовершеннолетних детей в Киеве (Рудько София Сергеевна, фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Приметы Софии: на вид 15-16 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы темно-русые по плечи, глаза карие.

Была одета в короткую куртку белого цвета с капюшоном и черными разводах, желтую шапка с эмблемой синего цвета, синие джинсы, зеленые кроссовки, с собой имела желтую сумку.

Девушку разыскивает Дарницкое управление полиции.

При получении любой информации о возможном местонахождении детей, просят звонить на горячую линию "102".

К слову, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича, который бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.