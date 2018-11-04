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В Киеве решили, что делать с опавшими листьями

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 16:30
Фото: Листья (pixabay.com)
Фото: Листья (pixabay.com)

В столице накапливаются тонны растительных отходов

Осенью проблема, что же делать с опавшими листьями становится очень актуальной. В Киевской городской администрации решили построить завод, который будет перерабатывать листья и древесину от деревьев. 

Об этом в эфире телеканала "Киев"сообщил заместитель главы управления экологии и природных ресурсов Алексей Король.

"Его (завод) запланировано построить около Бортнической станции аэрации. Территория там большая – более шести гектаров, которая будет использоваться для строительства такого перерабатывающего комплекса", – сказал он.

Алексей считает, что сухие листья, ветки и древесину аварийных сухостойных деревьев нужно перерабатывать на топливные брикеты. Управление экологии уже подало соответствующий бюджетный запрос на создание комплекса.

По его словам, в столице за год накапливается более 120 тысяч кубических метров растительных отходов, из которых около 60 % составляют опавшие листья, которые коммунальщики собирают в парках и скверах и компостируют.

Как ранее писал Styler, в сети появились фантастические снимки карпатской полонины.

Читайте также, октябрь вошел в десятку самых теплых за 137 лет метеонаблюдений в Киеве.

 

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