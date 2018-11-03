Утро в осенних Карпатах: появились удивительные фото

В сети появились фантастические снимки карпатской полонины
Всем известно, что осень в Карпатах - это особый праздник души, когда ты попадаешь в плен горячих цветов и разнообразие красок.
В это время года в Карпатах можно полной грудью вдохнуть запах сухих трав и опавших листьев, увидеть цвета и их оттенки, услышать неуловимые звуки, получить тысячи неповторимых эмоций.
Но насладиться красотой Карпат можно и онлайн. Так, в сети опубликовали свежие фотографии, сделанные осенью в Карпатском биосферном заповеднике на окраине полонины Квасовский Менчул. Яркие и сказочные снимки появились на Facebook-странице "Українські Карпати".
Осень в Карпатах (фото: facebook.com/ukr.carpathions)
Пользователи из разных стран активно комментируют фото. Юзеры восхищаются красотой Украины, а некоторые из них признаются, что "это лучшее, что они видели в жизни".
Осень в Карпатах (фото: facebook.com/ukr.carpathions)
"Stunning! Awesome!" - прокомментировала жительница Пенсильвании Барбара Нейпер.
Ранее популярный ведущий Дмитрий Комаров рассказал о том, почему легендарная Изаура хотела бы жить в Карпатах.
Видео: РБК-Украина
Напомним, в октябре высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат - Драгобрат сильно замело снегом.