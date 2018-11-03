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Утро в осенних Карпатах: появились удивительные фото

STYLERЖизнь    03.11.2018 - 07:28
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В сети появились фантастические снимки карпатской полонины

Всем известно, что осень в Карпатах - это особый праздник души, когда ты попадаешь в плен горячих цветов и разнообразие красок.

В это время года в Карпатах можно полной грудью вдохнуть запах сухих трав и опавших листьев, увидеть цвета и их оттенки, услышать неуловимые звуки, получить тысячи неповторимых эмоций.

Но насладиться красотой Карпат можно и онлайн. Так, в сети опубликовали свежие фотографии, сделанные осенью в Карпатском биосферном заповеднике на окраине полонины Квасовский Менчул. Яркие и сказочные снимки появились на Facebook-странице "Українські Карпати".

Утро в осенних Карпатах: появились удивительные фото

Осень в Карпатах (фото: facebook.com/ukr.carpathions)

Пользователи из разных стран активно комментируют фото. Юзеры восхищаются красотой Украины, а некоторые из них признаются, что "это лучшее, что они видели в жизни".

 

Осень в Карпатах (фото: facebook.com/ukr.carpathions)

"Stunning! Awesome!" - прокомментировала жительница Пенсильвании Барбара Нейпер.

Ранее популярный ведущий Дмитрий Комаров рассказал о том, почему легендарная Изаура хотела бы жить в Карпатах.

Видео: РБК-Украина

Напомним, в октябре высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат - Драгобрат сильно замело снегом.

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