Ранок в осінніх Карпатах: з'явилися дивовижні фото

Колаж РБК-Україна

У мережі з'явилися фантастичні знімки карпатської полонини

Всім відомо, що осінь в Карпатах - це особливе свято душі, коли ти потрапляєш у полон гарячих кольорів і різноманітність фарб.

У цю пору року в Карпатах можна вдихнути на повні груди запах сухих трав та опалого листя, побачити кольори і їх відтінки, почути невловимі звуки, отримати тисячі неповторних емоцій.

Але насолодитися красою Карпат можна й онлайн. Так, в мережі опублікували свіжі фотографії, зроблені восени в Карпатському біосферному заповіднику на околиці полонини Квасівський Менчул. Яскраві казкові знімки з'явилися на Facebook-сторінці "Українські Карпати".

Осінь в Карпатах (фото: facebook.com/ukr.carpathions)

Користувачі з різних країн активно коментують фото. Юзери захоплюються красою України, а деякі з них зізнаються, що "це найкраще, що вони бачили в житті".

Осінь в Карпатах (фото: facebook.com/ukr.carpathions)

"Stunning! Awesome!" - прокоментувала мешканка Пенсільванії Барбара Нейпер.

Раніше популярний ведучий Дмитро Комаров розповів про те, чому легендарна Ізаура хотіла б жити в Карпатах.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, в жовтні високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат - Драгобрат сильно замело снігом.