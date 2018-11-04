У Києві вирішили, що робити з опалим листям

Фото: Листя (pixabay.com)

У столиці накопичуються тонни рослинних відходів

Восени проблема, що ж робити з опалим листям стає дуже актуальною. У Київській міській адміністрації вирішили побудувати завод, який перероблятиме листя та деревину від дерев.

Про це в ефірі телеканалу "Київ"повідомив заступник голови управління екології та природних ресурсів Олексій Король.

"Його (завод) заплановано побудувати близько Бортницької станції аерації. Територія там велика – більше шести гектарів, яка буде використовуватися для будівництва такого переробного комплексу", – сказав він.

Олексій вважає, що сухе листя, гілки та деревину аварійних сухостійних дерев потрібно переробляти на паливні брикети. Управління екології вже подало відповідний бюджетний запит на створення комплексу.

За його словами, у столиці за рік накопичується більше 120 тисяч кубічних метрів рослинних відходів, з яких близько 60 % складають опале листя, які комунальники збирають у парках і скверах і компостують.

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