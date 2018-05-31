В Киеве сгорел автобус: появились детали происшествия

В результате пожара никто не пострадал

В Шевченковском районе Киева в четверг, 31 мая, на ходу загорелся автобус. Стало известно, что в результате происшествия в автобусе №31 никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В 19:20 оперативный дежурный управления по вопросам чрезвычайных ситуаций получил сообщение о том, что на ул. Дегтяревской, 15 горит автобус. На месте происшествия было установлено, что во время движения загорелся автобус маршрута №31 автопарка номер 5.

"Пожар произошел около 19:03, когда автобус заканчивал маршрут и возвращался в автопарк. При возникновении пожара в салоне автобуса находились водитель и кондуктор", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, возгорание произошло в моторном отсеке. Водитель автобуса вместе с кондуктором пытались потушить пожар, однако огонь быстро распространился и транспортное средство полностью сгорело.

Пожар был ликвидирован в 19:38. Пострадавших нет. Причины возгорания будут устанавливаться.

Отмечается, что движение трамваев восстановлено.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на ходу загорелся автобус.