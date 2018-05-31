Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В центре Киева на ходу загорелся автобус (фото, видео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 21:06
Фото: facebook.com/sergiy.blazhko
Фото: facebook.com/sergiy.blazhko

Инцидент произошел на улице Дегтяревская

В Шевченковском районе Киева на ходу загорелся автобус. Инцидент произошел вечером в четверг, 31 мая. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на КП "Киевпастранс".

По данным издания, предварительная причина возгорания – замыкание в электропроводке.

Возгорание произошло около 19 часов вечера на улице Дегтяревская, 10.

 

Фото: facebook.com/sergiy.blazhko

"Весь салон автобуса был охвачен пламенем, но пока что нет данных о том, что кто-либо из пассажиров пострадал в ходе ЧП", - отметили в издании.

 

 

Опубліковано Sergiy Blazhko 31 травня 2018 р.

Видео: Загорелся автобус (facebook.com/sergiy.blazhko)

 

 

Опубліковано Sergiy Blazhko 31 травня 2018 р.

Видео: Загорелся автобус (facebook.com/sergiy.blazhko)

"В салоне автобуса пошел дым. Водитель экстренно высадил всех пассажиров – никто из них не пострадал. Он начал тушить огонь огнетушителем – увы, это не помогло. Автобус выгорел полностью. Его тушили прибывшие на место ЧП пожарные. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электропроводке. Сейчас на месте ЧП работают наши эксперты, они должны установить точную причину возгорания автобуса МАЗ 2012 года выпуска", – рассказали в "Киевпастрансе".

В коммунальном предприятии отметили, что из-за пожара с 19:03 было заблокировано движение трамваев по улице Дегтяревская.

Скриншот поста (facebook.com/sergiy.blazhko)

Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)

В Киеве за рулем автобуса умер водитель (фото) Доехать было не суждено: в Днепропетровской области на ходу загорелся рейсовый автобус (фото, видео)
Теги: общественный транспорт, Киевпастранс, автобус
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top