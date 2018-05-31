В центре Киева на ходу загорелся автобус (фото, видео)

Инцидент произошел на улице Дегтяревская

В Шевченковском районе Киева на ходу загорелся автобус. Инцидент произошел вечером в четверг, 31 мая. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на КП "Киевпастранс".

По данным издания, предварительная причина возгорания – замыкание в электропроводке.

Возгорание произошло около 19 часов вечера на улице Дегтяревская, 10.

Фото: facebook.com/sergiy.blazhko

"Весь салон автобуса был охвачен пламенем, но пока что нет данных о том, что кто-либо из пассажиров пострадал в ходе ЧП", - отметили в издании.

Опубліковано Sergiy Blazhko 31 травня 2018 р.

Видео: Загорелся автобус (facebook.com/sergiy.blazhko)

Опубліковано Sergiy Blazhko 31 травня 2018 р.

Видео: Загорелся автобус (facebook.com/sergiy.blazhko)

"В салоне автобуса пошел дым. Водитель экстренно высадил всех пассажиров – никто из них не пострадал. Он начал тушить огонь огнетушителем – увы, это не помогло. Автобус выгорел полностью. Его тушили прибывшие на место ЧП пожарные. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электропроводке. Сейчас на месте ЧП работают наши эксперты, они должны установить точную причину возгорания автобуса МАЗ 2012 года выпуска", – рассказали в "Киевпастрансе".

В коммунальном предприятии отметили, что из-за пожара с 19:03 было заблокировано движение трамваев по улице Дегтяревская.

Скриншот поста (facebook.com/sergiy.blazhko)

Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо.

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