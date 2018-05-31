У центрі Києва на ходу загорівся автобус (фото, відео)

Інцидент стався на вулиці Дегтярівська

У Шевченківському районі Києва на ходу загорівся автобус. Інцидент стався ввечері у четвер, 31 травня. Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на КП "Київпастранс".

За даними видання, попередня причина загоряння - замикання в електропроводці.

Займання сталося близько 19 години вечора на вулиці Дегтярівська, 10.

Фото: facebook.com/sergiy.blazhko

"Весь салон автобуса був охоплений полум'ям, але поки що немає даних про те, що хто-небудь з пасажирів постраждав в ході НП", - зазначили у виданні.

Опубліковано Sergiy Blazhko 31 травня 2018 р.

Відео: Загорівся автобус (facebook.com/sergiy.blazhko)

Опубліковано Sergiy Blazhko 31 травня 2018 р.

Відео: Загорівся автобус (facebook.com/sergiy.blazhko)

"У салоні автобуса пішов дим. Водій екстрено висадив усіх пасажирів - ніхто з них не постраждав. Він почав гасити вогонь вогнегасником - на жаль, це не допомогло. Автобус вигорів повністю. Його гасили прибулі на місце НП пожежники. Попередня причина загоряння - коротке замикання в електропроводці. Зараз на місці НП працюють наші експерти, вони повинні встановити точну причину загоряння автобуса МАЗ 2012 випуску ", - розповіли в "Київпастрансі".

У комунальному підприємстві зазначили, що через пожежу з 19:03 було заблоковано рух трамваїв по вулиці Дегтярівська.

Скріншот поста (facebook.com/sergiy.blazhko)

Раніше повідомлялося, що в Києві у маршрутки на ходу відвалилося колесо.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)