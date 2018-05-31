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Інтерв'ю

У Києві згорів автобус: з'явилися деталі події

STYLERLIFE        31.05.2018 - 21:45
Фото: facebook.com/sergiy.blazhko
Фото: facebook.com/sergiy.blazhko

В результаті пожежі ніхто не постраждав

У Шевченківському районі Києва в четвер, 31 травня, на ходу загорівся автобус. Стало відомо, що в результаті події в автобусі №31 ніхто не постраждав. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

О 19:20 оперативний черговий управління з питань надзвичайних ситуацій отримав повідомлення про те, що на вул. Дегтярівській, 15 горить автобус. На місці події було встановлено, що під час руху загорівся автобус маршруту №31 автопарку номер 5.

"Пожежа сталася близько 19:03, коли автобус закінчував маршрут і повертався в автопарк. При виникненні пожежі в салоні автобуса знаходилися водій і кондуктор", - повідомили в прес-службі.

За попередньою інформацією, займання сталося в моторному відсіку. Водій автобуса разом з кондуктором намагалися загасити пожежу, проте вогонь швидко поширився і транспортний засіб повністю згорів.

Пожежа була ліквідована о 19:38. Постраждалих немає. Причини пожежі будуть встановлюватися.

Зазначається, що рух трамваїв був відновлений.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва на ходу загорівся автобус.

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Теги: ЧП, Киевпастранс, автобус
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