У Києві згорів автобус: з'явилися деталі події

В результаті пожежі ніхто не постраждав

У Шевченківському районі Києва в четвер, 31 травня, на ходу загорівся автобус. Стало відомо, що в результаті події в автобусі №31 ніхто не постраждав. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

О 19:20 оперативний черговий управління з питань надзвичайних ситуацій отримав повідомлення про те, що на вул. Дегтярівській, 15 горить автобус. На місці події було встановлено, що під час руху загорівся автобус маршруту №31 автопарку номер 5.

"Пожежа сталася близько 19:03, коли автобус закінчував маршрут і повертався в автопарк. При виникненні пожежі в салоні автобуса знаходилися водій і кондуктор", - повідомили в прес-службі.

За попередньою інформацією, займання сталося в моторному відсіку. Водій автобуса разом з кондуктором намагалися загасити пожежу, проте вогонь швидко поширився і транспортний засіб повністю згорів.

Пожежа була ліквідована о 19:38. Постраждалих немає. Причини пожежі будуть встановлюватися.

Зазначається, що рух трамваїв був відновлений.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва на ходу загорівся автобус.