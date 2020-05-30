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В Киеве скоро откроют пляжи: названа дата и условия

STYLERЖизнь    30.05.2020 - 13:55
В Киеве скоро откроют пляжи: названа дата и условия
В Киеве скоро откроют пляжи (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Пляжный сезон в Киеве может начаться только после повышения температуры воды до +18 градусов

В Киеве пляжи откроют после того, как проведут лабораторные исследования, для которых необходимо повышение температуры воды до +18 градусов. При этом пляжи будут доступны для посещения, но купаться в водоемах пока нельзя. Когда появится официальное разрешение, рассказали в сообщении коммунального предприятия "Плесо" в Facebook.

"Открытие столичных пляжей произойдет тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины № 140 по санитарным нормам и правилам, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытие купального сезона", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба и Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА обследуют 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и питьевую воду. Лабораторные исследования воды проведут, когда установится достаточная температура. По результатам — пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

"То есть снят запрет на посещение пляжей и зоны отдыха, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта. Об этом будет сообщено дополнительно", - добавили в "Плесо".

Напомним, в рамках смягчения карантина киевская власть заявила об открытии с 1 июня школ, ТРЦ и фитнес-центров, пляжи и зоны отдыха возле воды в списке не значились.

Также РБК-Украина писало, что купальный сезон в Киеве, несмотря на решение КГГА об открытии пляжей с 1 июня, задержится. Названа предварительная дата открытия купального сезона.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины пляжный сезонпляж
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