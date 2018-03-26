В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)

Инцидент произошел в Киеве на бульваре Дружбы народов

В сети появилось видео, как сотрудник патрульной полиции оригинально наказал водителей, которые ехали в полосе для общественного транспорта. Видео было опубликовано на странице Евгения Захарченко на YouTube.

Судя по кадрам ролика, инцидент произошел в Киеве на бульваре Дружбы народов в направлении моста Патона. Коп на повороте вылавливал нарушителей и отправлял их на второй круг.

Отметим, что нарушители непрекословно исполняли указания полицейского, несмотря на неудобства.

Ранее сообщалось, что во Львове 39-летний водитель управлял маршруткой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Количество алкоголя в крови мужчины превысило норму в 12 раз – 2,49 промилле.

Водитель фуры, в которую чуть не врезался пьяный шофер, перекрыл маршрутчику дорогу и вызвал полицию.

Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили автомобиль марки "БАЗ", который используют для перевозки пассажиров рейсом АС-5 "Львов – Пустомиты".