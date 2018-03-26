Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 22:15
Фото: Патрульна поліція (Коваль Володимир / УНІАН)
Фото: Патрульна поліція (Коваль Володимир / УНІАН)

Інцидент стався в Києві на бульварі Дружби народів

У мережі з'явилося відео, як співробітник патрульної поліції оригінально покарав водіїв, які їхали у смузі для громадського транспорту. Відео було опубліковано на сторінці Євгена Захарченко на YouTube.

Судячи з кадрів ролика, інцидент стався в Києві на бульварі Дружби народів у напрямку мосту Патона. Коп на повороті виловлював порушників і відправляв їх на друге коло.

Зазначимо, що порушники непрекословно виконували вказівки полицейского, незважаючи на незручності.

Раніше повідомлялося, що у Львові 39-річний водій керував маршруткою в стані сильного алкогольного сп'яніння. Кількість алкоголю в крові чоловіка перевищила норму в 12 разів – 2,49 проміле.

Водій фури, в яку трохи не врізався п'яний шофер, перекрив маршрутнику дорогу і викликав поліцію.

прибувши на місце виклику, правоохоронці виявили автомобіль марки "БАЗ", який використовують для перевезення пасажирів рейсом АС-5 "Львів – Пустомити".

"Запечатав під'їзд з живими людьми": у Києві "автохам" заблокував прохід біля будинку У Києві затримали п'яним колишнього керівника харківської "патрульки" (фото, відео)
Теги: патрульная полиция, Київ
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top