У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)

Інцидент стався в Києві на бульварі Дружби народів

У мережі з'явилося відео, як співробітник патрульної поліції оригінально покарав водіїв, які їхали у смузі для громадського транспорту. Відео було опубліковано на сторінці Євгена Захарченко на YouTube.

Судячи з кадрів ролика, інцидент стався в Києві на бульварі Дружби народів у напрямку мосту Патона. Коп на повороті виловлював порушників і відправляв їх на друге коло.

Зазначимо, що порушники непрекословно виконували вказівки полицейского, незважаючи на незручності.

Раніше повідомлялося, що у Львові 39-річний водій керував маршруткою в стані сильного алкогольного сп'яніння. Кількість алкоголю в крові чоловіка перевищила норму в 12 разів – 2,49 проміле.

Водій фури, в яку трохи не врізався п'яний шофер, перекрив маршрутнику дорогу і викликав поліцію.

прибувши на місце виклику, правоохоронці виявили автомобіль марки "БАЗ", який використовують для перевезення пасажирів рейсом АС-5 "Львів – Пустомити".