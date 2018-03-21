В Киеве суд впервые привлек к ответственности мужчину за неуплату алиментов

Сам должник вину не отрицал

Соломенский районный суд Киева 21 марта рассмотрел два первых дела о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших правонарушение по неуплате алиментов. Об этом передает sud.ua.

Сообщается, что житель столицы задолжал с 2016 года, после развода с женой, на содержание ребенка 45 443 грн. Сам должник вину не отрицал, но заявил, что неуплата алиментов обусловлена исключительно его неосведомленностью о порядке выплаты, предусмотренной законом. Также он добавил, что не знал, что нужно выплачивать алименты именно через исполнительную службу.

Также он сказал, что время от времени передавал деньги бывшей супруге напрямую. Его бывшая супруга не отозвала исполнительный лист из исполнительной службы. Отметим, что официального места работы у должника нет.

В итоге, суд вынес решение о привлечении должника к 150 часам общественно полезных работ. В рассмотрении еще одного аналогичного дела пока объявлен перерыв.

Напомним, что в Тернополе отец пытался похитить ребенка прямо из школы (видео).

Ранее сообщалось, что 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.