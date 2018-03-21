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У Києві суд вперше притягнув до відповідальності чоловіка за несплату аліментів

STYLERLIFE        21.03.2018 - 23:02
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Сам боржник вину не заперечував

Солом'янський районний суд Києва 21 березня розглянув два перших справи про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які допустили правопорушення за несплату аліментів. Про це передає sud.ua.

Повідомляється, що житель столиці заборгував з 2016 року, після розлучення з дружиною, на утримання дитини 45 443 грн. Сам боржник вину не заперечував, але заявив, що несплата аліментів обумовлена виключно його непоінформованістю про порядок виплати, передбаченої законом. Також він додав, що не знав, що потрібно виплачувати аліменти саме через виконавчу службу.

Також він сказав, що час від часу передавав гроші колишній дружині безпосередньо. Його колишня дружина не відкликала виконавчий лист з виконавчої служби. Зазначимо, що офіційного місця роботи у боржника немає.

У підсумку, суд виніс рішення про притягнення боржника до 150 годин суспільно-корисних робіт. У розгляді ще однієї аналогічної справи поки оголошено перерву.

Нагадаємо, що в Тернополі батько намагався викрасти дитину прямо з школи (відео).

Раніше повідомлялося, що 6 лютого 2018 року набрав чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.

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Теги: алименты, родители, суд
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