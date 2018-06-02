В Киеве упал лифт: пенсионерка пролетела 10 этажей

Лифт остановился на третьем этаже

В столице пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива. Подробности сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.

В Киеве, по улице Бальзака, которая находится в жилом массиве Троещина, в субботу, 2 июня, оборвался лифт в многоэтажном доме.

Пожилая женщина, которая собралась прогуляться на улице, вызвала лифт на 16 этаж и отправилась вниз.

Как утверждает пенсионерка, проехав 2 этажа, лифт стремительно начал падать вниз. В кабине отключилось электричество и пропал свет. Лифт пролетел 10 этажей и затормозил на уровне третьего этажа. Пенсионерка оказалась замкнутой в темной кабине.

"Данная ситуация произошла около 16:30. Пожилая женщина, которая живет на 16 этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-ом лифт резко начал падать вниз", – говорится в сообщении.

Фото: Старушка пролетела в лифте 10 этажей (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Очевидцы утверждают, что грохот от падения был слышен даже на улице. Люди вызвали скорую медицинскую помощь и полицию, которая приехала через 10 минут после происшествия.

Медики и полицейские не стали сами вызволять старушку и решили дождаться лифтеров, которые прибыли на место почти через 40 минут.

Вызволить пенсионерку быстро не получилось, так как механизм открывания дверей заклинило. Пожилой женщине пришлось провести в темной кабине еще один час, пока специальными инструментами специалисты пытались открыть дверь.

После спасения, медики осмотрели пострадавшую и обнаружили, что на ней нет никаких повреждений. Старушка не пострадала физически, но очень сильно испугалась.

Представители патрульной полиции зафиксировали факт происшествия, но сообщили, что данный вопрос находится вне зоны их компетенции.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в Одессе сорвался лифт с пассажирами: пострадал ребенок.

В Одессе в ночь на воскресенье, 27 мая, с высоты третьего этажа упал пассажирский лифт. В нем находились жители дома, включая восьмилетнего ребенка.

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Видео: video.rbc.ua