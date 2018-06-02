У Києві впав ліфт: пенсіонерка пролетіла 10 поверхів

Ліфт зупинився на третьому поверсі

У столиці пенсіонерка пролетіла 10 поверхів в обірваному ліфті і залишилася жива. Подробиці повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У Києві, на вулиці Бальзака, яка знаходиться в житловому масиві Троєщина, в суботу, 2 червня, обірвався ліфт в багатоповерховому будинку.

Літня жінка, яка зібралася прогулятися на вулиці, викликала ліфт на 16 поверх і вирушила вниз.

Як стверджує пенсіонерка, проїхавши 2 поверхи, ліфт стрімко почав падати вниз. В кабіні відключилася електрика і зникло світло. Ліфт пролетів 10 поверхів і загальмував на рівні третього поверху. Пенсіонерка виявилася замкнутою в темній кабіні.

"Дана ситуація сталася близько 16:30. Літня жінка, яка живе на 16 поверсі, вирішила вийти на вулицю. За її словами, десь на 14-му ліфт різко почав падати вниз", – йдеться в повідомленні.

Фото: Старенька пролетіла в ліфті 10 поверхів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Очевидці стверджують, що гуркіт від падіння було чути навіть на вулиці. Люди викликали швидку медичну допомогу та поліцію, яка приїхала через 10 хвилин після події.

Медики і поліцейські не стали самі визволяти стареньку і вирішили дочекатися ліфтерів, які прибули на місце майже через 40 хвилин.

Визволити пенсіонерку швидко не вийшло, так як механізм відкривання дверей заклинило. Літній жінці довелося провести в темній кабіні ще одну годину, поки спеціальними інструментами фахівці намагалися відкрити двері.

Після порятунку, медики оглянули постраждалу і виявили, що на ній немає ніяких пошкоджень. Старенька не постраждала фізично, але дуже сильно злякалася.

Представники патрульної поліції зафіксували факт події, але повідомили, що дане питання знаходиться поза межами їх компетенції.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, в Одесі зірвався ліфт з пасажирами: постраждала дитина.

В Одесі в ніч на неділю, 27 травня, з висоти третього поверху впав пасажирський ліфт. В ньому перебували мешканці будинку, включаючи восьмирічної дитини.

Рекомендуємо подивитись: Як діти з інвалідністю борються за освіту в звичайних школах

Відео: video.rbc.ua