В Киеве на вокзале парень получил ожоги после катания на крыше электрички (фото)

На место прибыло три бригады скорой помощи

В Киеве на Дарницком вокзале мужчина получил ожоги рук и груди после того, как проехался на крыше поезда. Об этом сообщает "Громадське".

Фото: На вокзале мужчина получил ожоги рук и груди (hromadskeradio.org)

Сообщается, что мужчина лежал на платформе. У него были ожоги рук и груди. Сотрудники вокзала предполагают, что инцидент произошел в результате того, что молодой мужчина катался на крыше электрички, и его могло ударить током.

Фото: На вокзале мужчина получил ожоги рук и груди (hromadskeradio.org)

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарники и три бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Киеве подростки увлеклись опасной забавой на электричке.

Инцидент произошел в четверг, 7 июня. Несколько ребят повисли на краю поезда.

"Чьи? Граждане родители, узнайте своих детей и проведите воспитательные работы. Это может закончиться плачевно", - написали в сети.

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