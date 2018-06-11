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У Києві на вокзалі хлопець отримав опіки після катання на даху електрички (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 13:47
Фото: wikipedia.org A. Savin
Фото: wikipedia.org A. Savin

На місце прибуло три бригади швидкої допомоги

У Києві на Дарницькому вокзалі чоловік отримав опіки рук та грудей після того, як проїхав на даху поїзда. Про це повідомляє "Громадське".

 

Фото: На вокзалі чоловік отримав опіки рук та грудей (hromadskeradio.org)

Повідомляється, що чоловік лежав на платформі. У нього були опіки рук та грудей. Співробітники вокзалу припускають, що інцидент стався в результаті того, що молодий чоловік катався на даху електрички, і його могло вдарити струмом.

 

Фото: На вокзалі чоловік отримав опіки рук та грудей (hromadskeradio.org)

На місце події прибули співробітники поліції, пожежники і три бригади швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, що у Києві підлітки захопилися небезпечної забавою на електричці.

Інцидент стався в четвер, 7 червня. Кілька хлопців повисли на краю поїзда.

"Чиї? Громадяни батьки, дізнайтеся своїх дітей і проведіть виховні роботи. Це може закінчитися плачевно", - написали в мережі.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті

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Теги: электричка, вокзал
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