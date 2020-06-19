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В Киеве возник конфликт из-за строительства: полиция начала зачищать митингующих (видео)

STYLERЖизнь    19.06.2020 - 15:35
В Киеве возник конфликт из-за строительства: полиция начала зачищать митингующих (видео)
В Киеве полиция начала зачистку митингующих (Фото: РБК-Украина)

На Русановских садах полиция начала зачищать митингующих местных жителей

В Киеве произошел конфликт между митингующими жителями и полицией. В сеть попало видео, на котором видно, что сотрудники правоохранительных органов набросились на людей.

Конфликт возник между жителями Русановских садов и сотрудниками полиции в пятницу, 19 июня. Местные жители заблокировали проезд строительной техники и как объяснил журналист Сергей Гришин на своей странице в Facebook, люди протестуют не из-за строительства в целом.

"Это Русановские сады сейчас. Местные жители не пропускают строительную технику. А полиция расчищает для строителей проезд. Важно понимать. Люди не против строительства моста на Троещину. Строительству ничего не мешает. Они против того, чтобы с моста сделали съезды на Центральную Садовую. Но местная власть хочет иначе. Так как съезд на Сады, это возможность поставить там очередной ЖК. Также еще один съезд запланирован на Горбачиху (это тоже Сады, но возле воды). Там вообще в проекте генплана до 2025 года нет урочища, а только многоэтажки от Никонова", - написал Гришин и опубликовал видео зачистки жителей полицией.

В комментариях к видео пользователи отметили, что нет ничего плохого в том, что на Русановских садах построят новые дороги и новые дома. Однако выяснилось, что в генпланах отсутствует информация о новых детских садах, школах и парковках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове охранники зверски избили парня.

А также рассказывали о том, что в Киеве подростки нападают на людей, а полиция бездействует.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины полицияМитинг
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