В Киеве женщина выбросила из окна кошку: соседи рассказали подробности

Между супругами возник конфликт, который услышали жители

В Киеве женщина выбросила из окна шестого этажа кошку. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент возник во время семейной ссоры. Крики из соседней квартиры слышали жильцы. В результате конфликта женщина выбросила животное из окна шестого этажа. Кошка упала с 20-метровой высоты. Она ударилась о навес, а потом упала на асфальт.

Животное нашла Юлия. Она слышала ссору соседей. Говорит, конфликты у них происходят часто.

"Захожу в комнату и слышу фразу: "Зачем ты ее выбросила? Я ее люблю. Зачем ты ее выбросила? Пусти меня, она там лежит окровавленная, я поеду с ней в больницу, пусти меня". Она, я так понимаю, не отпускает, она кричит", - рассказывает Юлия.

Женщина отвезла животное в клинику. Кошла находится в критическом состоянии. Будет ли жить, медики гарантии не дают.

Видео: Женщина выбросила кошку из окна (tsn.ua)

Узнать, что же произошло, от учасников конфликта не удалось. Журналистам они дверь не открыли.

О трагедии узнали родители парня, чья девушка выбросила кота из окна. Как оказалось, животное принадлежит маме парня, а живут они все вместе.

"В первую очередь я ее выгоню, если она выбросила. Я выгоню ее из дома", - говорит отец мужа.

За лечение кошки Юлия выложила 6 тыс. грн. Возвращать животное она не хочет.

"Я не готова отдать ее людям, которые не контролируют себя", - говорит она.

Напомни, в Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку.

Срочная новость за 6 июня