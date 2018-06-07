Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве женщина выбросила из окна кошку: соседи рассказали подробности

STYLERLIFE        07.06.2018 - 11:28
Фото: pixabay.com/Darina3012
Фото: pixabay.com/Darina3012

Между супругами возник конфликт, который услышали жители

В Киеве женщина выбросила из окна шестого этажа кошку. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент возник во время семейной ссоры. Крики из соседней квартиры слышали жильцы. В результате конфликта женщина выбросила животное из окна шестого этажа. Кошка  упала с 20-метровой высоты. Она ударилась о навес, а потом упала на асфальт.

Животное нашла Юлия. Она слышала ссору соседей. Говорит, конфликты у них происходят часто.

"Захожу в комнату и слышу фразу: "Зачем ты ее выбросила? Я ее люблю. Зачем ты ее выбросила? Пусти меня, она там лежит окровавленная, я поеду с ней в больницу, пусти меня". Она, я так понимаю, не отпускает, она кричит", - рассказывает Юлия.

Женщина отвезла животное в клинику. Кошла находится в критическом состоянии. Будет ли жить, медики гарантии не дают.

Видео: Женщина выбросила кошку из окна (tsn.ua)

Узнать, что же произошло, от учасников конфликта не удалось. Журналистам они дверь не открыли.

О трагедии узнали родители парня, чья девушка выбросила кота из окна. Как оказалось, животное принадлежит маме парня, а живут они все вместе.

"В первую очередь я ее выгоню, если она выбросила. Я выгоню ее из дома", - говорит отец мужа.

За лечение кошки Юлия выложила 6 тыс. грн. Возвращать животное она не хочет.

"Я не готова отдать ее людям, которые не контролируют себя", - говорит она.

Напомни, в Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку.

Срочная новость за 6 июня

В Киеве спасли выброшенных в мусорный контейнер 15 котят (видео) В лесу под Харьковом нашли полсотни брошенных котят
Теги: кошка, кот
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top