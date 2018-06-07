У Києві жінка викинула з вікна кішку: сусіди розповіли подробиці

Між подружжям виник конфлікт, який почули мешканці

У Києві жінка викинула з вікна шостого поверху кішку. Про це повідомляє ТСН.

Інцидент виник під час сімейної сварки. Крики із сусідньої квартири чули мешканці. В результаті конфлікту жінка викинула тварина з вікна шостого поверху. Кішка впала з 20-метрової висоти. Вона вдарилася об навіс, а потім впала на асфальт.

Тварину знайшла Юлія. Вона чула сварку сусідів. Каже, конфлікти у них відбуваються часто.

"Заходжу в кімнату і чую фразу: "Навіщо ти її викинула? Я її люблю. Навіщо ти її викинула? Пусти мене, вона там лежить закривавлена, я поїду з нею в лікарню, пусти мене". Вона, я так розумію, не відпускає, вона кричить", - розповідає Юлія.

Жінка відвезла тварину в клініку. Кошля знаходиться в критичному стані. Буде жити, медики гарантії не дають.

Відео: Жінка викинула кішку з вікна (tsn.ua)

Дізнатися, що ж сталося, від учасників конфлікту не вдалося. Журналістам вони двері не відкрили.

Про трагедію дізналися батьки хлопця, чия дівчина викинула кота з вікна. Як виявилося, тварина належить мамі хлопця, а живуть вони всі разом.

"У першу чергу я її вижену, якщо вона викинула. Я вижену її з дому", - каже батько чоловіка.

За лікування кішки Юлія виклала 6 тис. грн. Повертати тварина вона не хоче.

"Я не готова віддати її людям, які не контролюють себе", - говорить вона.

Нагадаємо, у Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку.

Термінова новина за 6 червня