В Киеве "звездный" дантист с бывшей женой не поделили детей: детали скандала

Дантист Артур Акопян не отдает детей бывшей жене (коллаж РБК-Украина)

Экс-жена известного киевского стоматолога заявила, что он забрал обоих сыновей, несмотря на решение суда

В Киеве известный дантист с бывшей женой после развода никак не могут поделить детей. Семейные страсти сопровождают частые приезды полиции, а женщина утверждает, что экс-супруг ее избивал, преследует, угрожает родителям и отобрал у нее сыновей.

Клиентами Артура Акопяна являются успешные люди и звезды украинского шоу-бизнеса. Об этом передает "Обозреватель".

По словам Лины, она развелась с ним в 2017 году после 17 лет брака из-за постоянных измен - якобы муж фактически жил на две семьи.

Женщина боялась объявить Артуру о своем решении расторгнуть брак, но он "заманил ее к себе под предлогом, что нужно поговорить и как-то мирно договориться". После этого мужчина ее жестоко избил, вырывал волосы и порезал руки ножом, а также заставил позвонить адвокату и сказать об отзыве заявления о разводе. Однако перед приходом домой старшего сына они вместе решили, чтобы не пугать мальчика, чтобы Лина умылась и переоделась.

"Во время того как он издевался надо мной, моя подруга позвонила. Она знала, что я поехала сюда и переживала, что не отвечаю на звонки. Артур поднял трубку, подруга услышала мой крик о помощи и вызвала полицию", - отметила она.

Когда пришел сын, то он не обратил внимания, что мама в другой одежде. Вслед за ним в квартиру зашла полиция.

"Это напугало сына. Тем более отец сказал, что я хочу посадить папу в тюрьму. Окровавленную футболку он не отдал. Сын отказался ехать, а меня повезли в отделение, где я написала заявление об избиении и изнасиловании, мне дали направление на судмедэкспертизу", - добавила Лина.

Позже пара все же развелась, но Артур, по словам женщины, заставил ее забрать заявление из полиции.

Также Лина рассказала, что старшего сына экс-супруг ей не отдал, а еще и младшего забрал к себе и не возвращает. При этом настраивает мальчиков против матери.

Лина с младшим сыном (Фото из личного архива / obozrevatel.com)

"У нас есть постановление суда, что до принятия решения, с кем будет жить сын, мы можем видеться с ним 50 на 50. Все так и было. Но 8 марта он взял его на один день и больше не вернул, сказал, что ему уже пять лет и сын должен жить с мужчинами. А если я буду забирать, то череп мне проломит. Угрожал и моим родителям тоже", - говорит Лина.

Ювенальная полиция, которая приезжала к Артуру, только разводит руками, так как дети говорят, что хотят остаться с отцом.

Сейчас против Акопяна открыто производство по ст. 382 - невыполнение решения суда, но дело "никак не двигается".

Фото: obozrevatel.com

В то же время сам Артур уверяет, что бывшая супруга говорит неправду и шантажирует его.

"Она выставляет себя в роли жертвы, а отец - варвар. Мне не нравится все, что происходит, это мне неприятно. Старшему сыну 14 лет, он читает все в интернете... Теперь к нам домой постоянно приезжает полиция, стучит в дверь, дети пугаются. Она говорит, что детей избиваю... Она занимается вымогательством. Каким? Это отдельный разговор. Загнала нас в угол", - сказал Акопян.

Лина и Артура Акопян (Фото из семейного архива / obozrevatel.com)

Ранее мы писали о том, что недавно киевский депутат жестко избил жену до синяков, но свою вину он отрицает.

Также сообщалось, что в Украине 42 тысячи детей вернули из интернатов в проблемные семьи, ничего не проверив.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler