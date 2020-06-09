Киевлянам могут запретить выход на улицу из-за карантина: кого это коснется

В Киеве могут рекомендовать ограничить выход на улицу для людей возрастной группы старше 60 лет, поскольку они входят в группу риска коронавируса. А как известно, на минувшей неделе в Украине в целом и в столице в частности увеличилось число инфицированных коронавирусом и даже был установлен антирекорд - 588 случаев за сутки.

Про новые ограничительные меры заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

С 10 июня в Украине планируется новое ослабление карантина, но некоторые регионы к этому все еще не готовы. Так, ранее в Минздраве заявили, что это Киев и 7 областей - Волынская, Житомирская Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черниговская и Черновицкая области.

В связи с этим пенсионерам столицы - тем кому от 60 лет и выше - могут порекомендовать оставаться дома до тех пор, пока ситуация не улучшится. Этот вопрос находится в компетенции Киевской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что на 9 июня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Самым "зараженным" на сегодня регионом остается Днепровский. Тут на сегодня 665 заболевших. На втором и третьем местах Печерский (460) и Деснянский (407) районы.

Ситуация с коронавирусом в Киеве (Telegram/Виталий Кличко)

Ранее мы писали, что в Житомирской области решили ужесточить карантин из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Также сообщалось, что Эбола вспыхнула с новой силой и продвинулась на тысячу километров.