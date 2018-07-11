Киевляне собирают подписи за прямой переход от метро к парку на ВДНГ

Подземный переход вблизи ВДНГ (фото: пресс-служба)

Станцию метро "Выставочный центр" могут соединить с уже существующим переходом к ВДНГ

Киевляне собирают подписи за соединение станции метро "Выставочный центр" с уже существующим переходом к Национальному комплексу "Экспоцентр Украины".

Автор соответствующей петиции - киевский активист Владислав Самойленко. Он уверен, что прямой переход от метро сделает доступ в парк намного удобнее и инклюзивным.

"С момента открытия понимал, что выход из метро непродуманный. Понимаю, что при строительстве станции спешили и экономили. Но я и местные жители надеялись, что город сам впоследствии доработает выход. Однако, этого не произошло и я решил инициировать процесс через инструмент электронных петиций, рассчитывая на поддержку киевлян", - рассказал Владислав.

Скриншот (petition.kyivcity.gov.ua)

Отметим, что сейчас, дабы добраться к парку, обычным киевлянам нужно выйти из метро, ​​перейти наземным переходом со светофором на другую сторону дороги, и еще раз спуститься в подземку. Причем, для людей с особыми потребностями и мам с колясками этот путь просто непреодолим.

ВДНГ (фото: пресс-служба)

Подземный переход вблизи ВДНГ (фото: пресс-служба)

"Сейчас, когда посещаемость "Экспоцентра" выросла до двух миллионов человек в год и продолжает расти - это реальная проблема. Ведь существующая модель перехода к метро очень неудобная и совершенно не инклюзивная. За последний год мы несколько раз встречались с мэром города. Надеемся, что администрация будет способствовать решению вопроса. Очень надеемся, что петиция поможет", - сказал генеральный директор Национального комплекса Евгений Мушкин.

Чтобы петиция попала на рассмотрение депутатами Киеврады, она должна собрать 10 тыс. подписей за два с половиной месяца до завершения голосования.

Тем временем столичные чиновники приняли решение "О мерах, направленных на обеспечение коммунального предприятия "Киевский метрополитен" бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы". Речь идет о решении вопроса задолженности метрополитена по договору купли 100 вагонов на условиях лизинга.

Напомним, что уже совсем скоро в киевском метро могут появиться туалеты. Туалеты могут быть оборудованы для граждан при входе в метро или в подземных переходах. Именно так сделано в подземках Лондона, Парижа, Рима и других европейских городов.

Видео: РБК-Украина