Как в подземках Европы: в киевском метро могут появиться туалеты

Метро (фото: УНИАН)

Чиновники планируют рассмотреть предложение проектирования туалетов на станциях метрополитена или при входах в них

Туалеты в киевском метро могут появиться уже совсем скоро. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице.

"Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами. Насколько мне известно, в Киеве даже создавали такую ​​петицию, которую поддержали многие киевляне. То есть запрос у общества есть", - отметил чиновник.

Видео: РБК-Украина

Правда, проектирование общественных туалетов на станциях метрополитена в действующих ГСН пока не предусмотрено. Это объясняется возможной опасностью пассажиров, недопущением закладки пожаро- и взрывоопасных предметов.

Но, по словам Парцхаладзе, нужно проанализировать все технические возможности того, как можно оборудовать метрополитен туалетами.

"Ключевые критерии: необходимость, безопасность и соотношение по стоимости. Возможно, на самых перронах станций делать это будет сложно технически. Альтернативные варианты - проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах... Во многих странах Европы именно так и сделано, например, в подземках Лондона, Парижа или Рима работают такие туалеты", - отметил он.

В киевском метро могут появиться туалеты (facebook.com/lev.partskhaladz1)

Скриншот поста (facebook.com/lev.partskhaladz1)

Пользователям сети такая идея понравилась.

"У входа и на переходах - вполне возможно и целесообразно! Среднее время пребывания в метро - около 35 мин..." - написал один юзер.

Также в комментариях отметили, что было бы не плохо оборудовать в метро комнаты матери и ребенка.

Кстати, в сети выяснили, кому принадлежит голос диктора в столичном метро.