Як в підземках Європи: у київському метро можуть з'явитися туалети

Метро (фото: УНІАН)

Чиновники планують розглянути пропозицію проектування туалетів на станціях метрополітену або при входах до них

Туалети у київському метро можуть з'явитися вже зовсім скоро. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй Facebook-сторінці.

"Питання наявності на станціях метрополітену туалетних кімнат, доступних для звичайних людей (пасажирів метро), не нове і періодично піднімається громадянами. Наскільки мені відомо, в Києві навіть створювали таку петицію, яку підтримали багато киян. Тобто запит у суспільства є", - зазначив чиновник.

Відео: РБК-Україна

Правда, проектування громадських туалетів на станціях метрополітену в діючих ДБН поки не передбачено. Це пояснюється можливою небезпекою пасажирів, недопущенням закладки пожежо- і вибухонебезпечних предметів.

Але, за словами Парцхаладзе, потрібно проаналізувати всі технічні можливості того, як можна обладнати метрополітен туалетами.

"Ключові критерії: необхідність, безпека і співвідношення вартості. Можливо, на перонах станцій робити це буде складно технічно. Альтернативні варіанти - проектувати громадські туалети при вході в метро або в підземних переходах... У багатьох країнах Європи саме так і зроблено, наприклад, у підземках Лондона, Парижа чи Риму працюють такі туалети", - зазначив він.

У київському метро можуть з'явитися туалети (facebook.com/lev.partskhaladz1)

Скріншот поста (facebook.com/lev.partskhaladz1)

Користувачам мережі така ідея сподобалася.

"Біля входу і на переходах - цілком можливо і доцільно. Середній час перебування в метро - близько 35 хв..." - написав один юзер.

Також у коментарях зазначили, що було б не погано обладнати в метро кімнати матері і дитини.

До речі, в мережі з'ясували, кому належить голос диктора в столичному метро.