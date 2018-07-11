Кияни збирають підписи за прямий перехід від метро до парку на ВДНГ

Підземний перехід поблизу ВДНГ (фото: прес-служба)

Станцію метро "Виставковий центр" можуть з'єднати з вже існуючим переходом до ВДНГ

Кияни збирають підписи за з'єднання станції метро "Виставковий центр" з вже існуючим переходом до Національного комплексу "Експоцентр України".

Автор відповідної петиції - київський активіст Владислав Самойленко. Він упевнений, що прямий перехід від метро зробить доступ в парк набагато зручнішим і інклюзивним.

"З моменту відкриття розумів, що вихід з метро непродуманий. Розумію, що при будівництві станції поспішали та економили. Але я та місцеві жителі сподівались, що місто само згодом доробить вихід. Проте, цього не сталося і я вирішив ініціювати процес через інструмент електронних петицій, розраховуючи на підтримку киян", - розповів Владислав.

Скріншот (petition.kyivcity.gov.ua)

Відзначимо, що зараз, щоб дістатися до парку, звичайним киянам потрібно вийти з метро, перейти наземним переходом зі світлофором на іншу сторону дороги, і ще раз спуститися в підземку. Причому, для людей з особливими потребами та мам з колясками цей шлях просто непереборний.

ВДНГ (фото: прес-служба)

Підземний перехід поблизу ВДНГ (фото: прес-служба)

"Зараз, коли відвідуваність "Експоцентру" виросла до двох мільйонів людей на рік та продовжує зростати – це реальна проблема, адже існуюча модель переходу до метро дуже незручна та абсолютно не інклюзивна. За останній рік ми декілька разів зустрічалися із мером міста з цього приводу, маємо надію, що адміністрація буде сприяти вирішенню питання. Дуже сподіваємося, що петиція допоможе", - сказав генеральний директор Національного комплексу Євген Мушкин.

Щоб петиція потрапила на розгляд депутатами Київради, вона повинна зібрати 10 тис. підписів за два з половиною місяці до завершення голосування.

Тим часом столичні чиновники прийняли рішення "Про заходи, спрямовані на забезпечення комунального підприємства "Київський метрополітен" безперебійного транспортного обслуговування киян і гостей столиці". Мова йде про вирішення питання заборгованості метрополітену за договором купівлі 100 вагонів на умовах лізингу.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро у київському метро можуть з'явитися туалети. Туалети можуть бути обладнані для громадян при вході в метро або в підземних переходах. Саме так зроблено в підземках Лондона, Парижа, Рима та інших європейських міст.

Відео: РБК-Україна