Под Киевом многодетной семье отключили газ: подробности инцидента

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Без газа невозможно обогреть дом, в котором живут четверо детей

В селе Горенка Киевской области многодетной семье из четырех детей газовая служба отключила газ в частном доме. Женщина с 2-месячным ребенком боится замерзнуть. Об этом написала Светлана Панина на своей странице в Facebook.

По ее словам приехал человек на машине с номером 104 и отрубил газ в частном доме.

"Мы регулярно оплачивали газ, счет за январь был 6650 гривен. За февраль 5660. Потому что отопление газовое. Но у предприятия, которое продает этот газ, очевидно, свои мысли на этот счет. И откуда-то нарисовалась задолженность. Из-за этой не ясно, откуда из-за взявшейся задолженности к нам приехали и просто отрезали нас от отопления. Уже сейчас дом начинает остывать", - рассказала Панина.

По ее словам, протопить дом электроприборами нереально. Она также рассказала, что горячей воды в доме теперь нет, и купать грудничка невозможно.

Видео: facebook.com/svetlana.panina.92

"То есть можно вот так приехать - поставить семью с маленькими детьми на грань выживания - и уехать. И это законно. И за это никому ничего за это не будет. И да, человек всего лишь делает свою работу", - отметила мать четверых детей.

Она рассказала, что сейчас надо будет срочно покупать электроплитку, чтобы готовить еду, и обогреватели, потому что эта проблема не решится ни за сутки, ни за двое. Женщина сообщила, что проблема еще в том, что жилье они с семьей снимают и не являются собственниками. А это означает, что ничего самостоятельно они решить не могут.

"Это совершенно патовая ситуация. Я не знаю, что делать, где искать помощи. И самое обидное, что совершенно на ровном месте, без каких-то предупреждений, по отношению к нам, людям, которые всегда и за все платили вовремя. Вот просто взять и заставить моих четверых детей мерзнуть. А меня плакать слезами бессилия", - добавила Панина.

Она также рассказала о том, что попыталась записать беседу с оператором газовой службы на телефон, он тут же скрылся в машину и разговаривать отказался. Но он говорил о чем-то с хозяйкой дома. При этом на камеру замолкал.

Светлана также рассказала, что у нее пропало и электричество, но оно появилось через полтора часа. Она также сообщила, что она с семьей – переселенцы. Дом они арендуют уже почти пять лет, и никогда проблем с оплатой не было. Однако газовщики говорят, что их долг составляет 30000 гривен.

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