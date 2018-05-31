Под Киевом подростки "развлекались", бросая камни в автомобили

Сейчас полиция ведет следствие

Под Киевом пять подростков организовали себе странные "забавы". На трассе Киев-Одесса они швыряли камни в окна проезжающих автомобилей. Стекла машин были повреждены. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Геннадий Мельниченко.

По словам мужчины, один из руководителей Белоцерковского отдела полиции взял инициативу лично выяснить обстоятельства, при которых осуществлялись повреждения транспортных средств, ведь в одном из таких случаев камень попал в лобовое стекло, пролетел мимо салона автомобиля и вылетел в заднее стекло, когда в автомобиле находились супруги и двое малолетних детей в автокреслах.

Кроме того, водители жаловались не только на повреждения автомобилей, но и на то, что такая "забава" может стоить жизни, так как это отвлекало водителя во время движения и могло привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Патрульные подкараулили детей в ночное время, сделать это было нетрудно.

"Ими оказались пятеро ребят в возрасте от 13 до 16 лет, все жители села Шкаровка Белоцерковского района. Выяснилось, что после последнего звонка малолетних вредителей, которым родители уделяют мало внимания, потянуло на приключения и поэтому они решили позабавиться, бросая камнями в автомобили, которые двигались по трассе", - сказано в сообщении.

Следственным отделом Белоцерковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Сейчас выясняется количество пострадавших от дерзкого поступка негодяев. Продолжается следствие.

Скриншот (Геннадий Мельниченко/Facebook)

Фото: Малолетние нарушители (Геннадий Мельниченко/Facebook) Как ранее сообщалось, в Киеве из окна выпал четырехлетний мальчик.