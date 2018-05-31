Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Під Києвом підлітки "розважалися", кидаючи каміння в автомобілі

STYLERLIFE        31.05.2018 - 16:12
Фото: (Геннадій Мельниченко/Facebook)
Фото: (Геннадій Мельниченко/Facebook)

Зараз поліція веде слідство

Під Києвом п'ять підлітків організували собі дивні "забави". На трасі Київ-Одеса вони жбурляли каміння у вікна проїжджаючих автомобілів. Скло машин були пошкоджені. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив, Геннадій Мельниченко.

За словами чоловіка, один з керівників Білоцерківського відділу поліції взяв ініціативу особисто з'ясувати обставини, при яких здійснювалися пошкодження транспортних засобів, адже в одному з таких випадків камінь потрапив в лобове скло, пролетів повз салону автомобіля і вилетів в заднє скло, коли в автомобілі перебувало подружжя і двоє малолітніх дітей в автокріслах.

Крім того, водії скаржилися не лише на пошкодження автомобілів, але і на те, що така "забава" може коштувати життя, через те, що це відволікало водія під час руху і могло призвести до виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Патрульні підкараулили дітей в нічний час, зробити це було неважко.

"Ними виявилися п'ятеро хлопців віком від 13 до 16 років, всі жителі села Шкарівка Білоцерківського району. З'ясувалося, що після останнього дзвоника малолітніх шкідників, яким батьки приділяють мало уваги, потягнуло на пригоди і тому вони вирішили побавитися, кидаючи каменями в автомобілі, які рухалися по трасі", - сказано в повідомленні.

Слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Зараз з'ясовується кількість постраждалих від зухвалого вчинку негідників. Триває слідство.

Скріншот (Геннадій Мельниченко/Facebook)

Фото: Малолітні порушники (Геннадій Мельниченко/Facebook)

Як раніше повідомлялося, у Києві з вікна випав чотирирічний хлопчик.
У Кременчуці мати залишила дітей самих і пішла пиячити з подругою "Можеш дати здачі": українські телеведучі розповіли дітям, як не стати жертвою буллінга
Теги: діти
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top