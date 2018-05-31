Під Києвом підлітки "розважалися", кидаючи каміння в автомобілі

Зараз поліція веде слідство

Під Києвом п'ять підлітків організували собі дивні "забави". На трасі Київ-Одеса вони жбурляли каміння у вікна проїжджаючих автомобілів. Скло машин були пошкоджені. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив, Геннадій Мельниченко.

За словами чоловіка, один з керівників Білоцерківського відділу поліції взяв ініціативу особисто з'ясувати обставини, при яких здійснювалися пошкодження транспортних засобів, адже в одному з таких випадків камінь потрапив в лобове скло, пролетів повз салону автомобіля і вилетів в заднє скло, коли в автомобілі перебувало подружжя і двоє малолітніх дітей в автокріслах.

Крім того, водії скаржилися не лише на пошкодження автомобілів, але і на те, що така "забава" може коштувати життя, через те, що це відволікало водія під час руху і могло призвести до виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Патрульні підкараулили дітей в нічний час, зробити це було неважко.

"Ними виявилися п'ятеро хлопців віком від 13 до 16 років, всі жителі села Шкарівка Білоцерківського району. З'ясувалося, що після останнього дзвоника малолітніх шкідників, яким батьки приділяють мало уваги, потягнуло на пригоди і тому вони вирішили побавитися, кидаючи каменями в автомобілі, які рухалися по трасі", - сказано в повідомленні.

Слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Зараз з'ясовується кількість постраждалих від зухвалого вчинку негідників. Триває слідство.

Скріншот (Геннадій Мельниченко/Facebook)

Фото: Малолітні порушники (Геннадій Мельниченко/Facebook) Як раніше повідомлялося, у Києві з вікна випав чотирирічний хлопчик.