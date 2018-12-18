Под Киевом поймали целую банду "оборотней в погонах" (видео)

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В Киевской области оперативники Департамента внутренней безопасности и детективы главного следственного управления НПУ поймали преступную банду, которая занималась изготовлением фейковых документов, продажей наркотиков и даже совершила убийство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что следователи в ходе раскрытия схемы махинаций по выдаче биометрических паспортов установили, что отдельные сотрудники миграционной службы (ГМС) связаны с драгдиллерами, которые оказались причастными к резонансному убийству в Киеве мужчины в 2014 году.

Фото: npu.gov.ua

Злоумышленникам тогда удалось избежать наказания, но сведения дали основания следователем ГСУ НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, в марте 2018-го возобновить досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК.

Фото: npu.gov.ua

Также было установлено, что злоумышленники длительное время выращивают конопляные плантации, маскируя между различными зерновыми культурами на полях Киевской области. Впоследствии изготавливали из урожая каннабис и сбывали оптовым и розничным клиентам в Киеве, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Фото: npu.gov.ua

Кроме марихуаны накродилеры распространяли покупателям и метадон через почтовую пересылку.

Деньги за товар присылали 26-летнему организатору группировки на банковскую карточку, оформленную на одного из участников ОПГ.

Совместными действиями работников Департамента внутренней безопасности, Главного следственного управления НПУ, Главного управления Нацполиции в Киевской области и под руководством ГПУ провели 31 санкционированный обыск на территории Киева и Киевской области в городе Сквир, по месту жительства фигурантов.

Обнаружили и изъяли большое количество каннабиса, кустов конопли, ножи, пистолет, патроны, биту, мобильные телефоны, банковские карты.

Силами бойцов отдела быстрого реагирования были задержаны 5 человек (в том числе - сотрудник военкомата) в порядке ст. 208 УПК Украины. Им готовят объявить подозрения по ч. 3 ст. 307 УК и 1 человек в порядке ст. 191 УПК Украины, которой инкриминируется ч. 2 ст. 115 УК.

"Кроме того, организатору группы инкриминируется дополнительно ч. 2 ст. 129 УК (Угроза убийством). Подано ходатайство в суд об избрании участникам ОПГ пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается дальнейшее следствие, с целью привлечения других членов преступной группировки к уголовной ответственности ", - рассказали в полиции.

Как сообщалось ранее, недавно полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая в течение последних трех лет обеспечивало функционирование международного канала торговли людьми с Украины.

Также сообщалось о том, что в Харькове прокуратура задержала 38-летнего жителя города - бывшего правоохранителя - подозреваемого в похищении двух граждан Марокко с целью выкупа.

Напомним, недавно силовики задержали банду, которая под видом сотрудников Службы безопасности Украины нападала и грабила владельцев элитных автомобилей.