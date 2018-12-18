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Під Києвом спіймали цілу банду "перевертнів у погонах" (відео)

STYLERЖиття    18.12.2018 - 08:44

Відео: YouTube / Національна поліція Україна

У Київській області оперативники Департаменту внутрішньої безпеки і детективи головного слідчого управління НПУ зловили злочинну банду, яка займалася виготовленням фейкових документів, продажем наркотиків і навіть здійснила вбивство. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Зазначається, що слідчі в ході розкриття схеми махінацій з видачі біометричних паспортів встановили, що окремі співробітники міграційної служби (ДМС) пов'язані із драгділерами, які виявилися причетними до резонансного вбивства в Києві чоловіка у 2014 році.

Під Києвом спіймали цілу банду &quot;перевертнів у погонах&quot; (відео)

Фото: npu.gov.ua

Тоді зловмисникам вдалося уникнути покарання, але відомості дали підстави слідчим ГСУ НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, в березні 2018-го відновити досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК.

Під Києвом спіймали цілу банду &quot;перевертнів у погонах&quot; (відео)

Фото: npu.gov.ua

Також було встановлено, що зловмисники тривалий час вирощують конопляні плантації, маскуючи між різними зерновими культурами на полях Київської області. Згодом виготовляли з урожаю канабіс і збували оптовим та роздрібним клієнтам у Києві, Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Під Києвом спіймали цілу банду &quot;перевертнів у погонах&quot; (відео)

Фото: npu.gov.ua

Крім марихуани накроділери поширювали покупцям і метадон через поштову пересилку.

Гроші за товар надсилали 26-річному організатору угруповання на банківську картку, оформлену на одного з учасників ОЗГ.

Спільними діями працівників Департаменту внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління НПУ, Головного управління Нацполиции в Київській області і під керівництвом ГПУ провели 31 санкціонований обшук на території Києва та Київської області у місті Сквир, за місцем проживання фігурантів.

Виявили та вилучили велику кількість канабісу, кущів конопель, ножі, пістолет, патрони, біту, мобільні телефони, банківські карти.

Силами бійців відділу швидкого реагування було затримано 5 осіб (в тому числі - співробітник військкомату) в порядку ст. 208 КПК України. Їм готують оголосити підозри щодо ч. 3 ст. 307 КК україни та 1 особа в порядку ст. 191 КПК України, якій інкримінується ч 2 ст 115 КК.

"Крім того, організатору групи інкримінується додатково ч. 2 ст. 129 КК україни (Погроза вбивством). Подано клопотання до суду про обрання учасникам ОЗУ захід у вигляді утримання під вартою. Триває подальше слідство, з метою залучення інших членів злочинного угруповання до кримінальної відповідальності", - розповіли в поліції.

Як повідомлялося раніше, поліція припинила діяльність злочинного угрупування, яке протягом останніх трьох років забезпечувало функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми з України. 

Також повідомлялося про те, що у Харкові прокуратура затримала 38-річного жителя міста - колишнього правоохоронця - підозрюваного у викраденні двох громадян Марокко з метою викупу

Нагадаємо, нещодавно силовики затримали банду, яка під виглядом співробітників Служби безпеки України нападала і грабувала власників елітних автомобілів

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