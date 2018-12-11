У Харкові колишній коп-"перевертень" викрав іноземців

Фото: поліція (РБК-Україна)

Правоохоронці вважають, що до викрадення громадян Марокко можуть бути причетні співробітники поліції

У Харкові прокуратура затримала 38-річного жителя міста - колишнього правоохоронця - підозрюваного у викраденні двох громадян Марокко з метою викупу. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Як розповіла дружина одного із постраждалих, ввечері, 6 грудня іноземців прямо посеред вулиці на Павловому полі посадили в машину якісь чоловіки та відвезли у невідомому напрямку. Після цього зв'язок із чоловіком вона втратила.

У прокуратурі розповіли, що постраждалих знайшли наступного дня завдяки функції геолокації, яку один з викрадених зміг включити на мобільному телефоні.

Згідно з даними слідства, іноземців тримали в гаражному кооперативі заради грошей.

"Викрадачі представилися іноземцям правоохоронцями і погрожували позбавленням волі, якщо ті не передадуть їм 5 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Один з потерпілих розповів, що викрадачі назвалися поліцейськими, імітували його затримання і навіть провели несанкціонований обшук у нього вдома. Потім вони вивезли його з другом у гараж.

Підозрюваного чоловіка затримали прямо на місці події, при собі у нього виявили посвідчення капітана міліції, термін дії якого закінчився в 2014 році. Як пояснив затриманий, документ залишився після звільнення з органів.

Правоохоронці вважають, що до викрадення громадян Марокко можуть бути причетні співробітники поліції, наразі вирішується питання про передання кримінального провадження за підслідністю Держбюро розслідувань (ДБР).

Як повідомлялося раніше, у Запорізькій області співробітники СБУ викрили банду діючих і екс-правоохоронців, які займалися вимаганням.

Також ми писали про те, що раніше в Києві затримали двох чоловіків, які посеред дня викрали бізнесмена з метою вимагання викупу за його звільнення.

Нагадаємо, в листопаді правоохоронці затримали банду, яка з вимогою викупу викрала 10 авто в Києві та області.

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Відео: РБК-Україна