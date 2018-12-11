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В Харькове бывший коп-"оборотень" похитил иностранцев ради выкупа: все детали

STYLERЖизнь    11.12.2018 - 09:26
В Харькове бывший коп-"оборотень" похитил иностранцев ради выкупа: все детали
Фото: полиция (РБК-Украина)

Правоохранители считают, что к похищению граждан Марокко могут быть причастны сотрудники полиции

В Харькове прокуратура задержала 38-летнего жителя города - бывшего правоохранителя - подозреваемого в похищении двух граждан Марокко с целью выкупа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала жена одного из пострадавших, вечером, 6 декабря иностранцев прямо посреди улицы на Павловом поле посадили в машину какие-то мужчины и увезли в неизвестном направлении. После этого связь с мужем она потеряла.

В прокуратуре рассказали, что пострадавших нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую один из похищенных смог включить на мобильном телефоне.

Согласно данным следствия, иностранцев держали в гаражном кооперативе ради денег.

"Похитители представились иностранцам правоохранителями и угрожали лишением свободы, если те не передадут им 5 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Один из потерпевших рассказал, что похитители назвались полицейскими, имитировали его задержание и даже провели несанкционированный обыск у него дома. Затем они вывезли его с другом в гараж.

Подозреваемого мужчину задержали прямо на месте происшествия, при себе у него обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году. Как объяснил задержанный, документ остался после увольнения из органов.

Правоохранители считают, что к похищению граждан Марокко могут быть причастны сотрудники полиции, теперь решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности Госбюро расследований (ГБР).

Как сообщалось ранее, в Запорожской области сотрудники СБУ разоблачили банду действующих и экс-правоохранителей, которые занимались вымогательством. 

Также мы писали о том, что ранее в Киеве задержали двух мужчин, которые посреди дня похитили бизнесмена с целью вымогательства выкупа за его освобождение

Напомним, в ноябре правоохранители задержали банду, которая с требованием выкупа похитила 10 авто в Киеве и области

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