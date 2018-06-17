КиевПрайд-2018: травести-дива Монро рассказала, что делать в случае преследования (фото)

Желающих сорвать мероприятие было достаточно много

Травести-дива Монро рассказала, как прошел Марш равенства в столице Украины, а также что делать в случае, если вас преследуют. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Во-первых Спасибо нац.полиции, организаторам и волонтером за четкие и слаженные действия, которые не позволили произойти столкновениям участников и противников. Увы, Желающих "мочить" было достаточно и настроены решительно. Надеюсь обещанное "сафари" на участников Прайда останется только на словах", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/monritta)

Более того, Монро дала действенные советы, как себя вести в случае преследования.

"Если видите преследование или чувствуете опасность от лиц маргинальной внешности (в народе гопота) срочно заходите в публичные места, обращайтесь к охранникам, полиции или привлекайте всеобщее внимание", - подчеркнула она.

Также Монро уточнила, что в этом году количество участников КиевПрайда было значительно больше, чем в прошлом году.

"По предварительным данным около 5 тысяч. Несколько колон, люди разных возрастов, много иностранцев, две передвижные платформы, одна во главе с певицей-трансгендером Зианджей, вторая с drag Queens", - сказала она.

Фото: Монро на КиевПрайде-2018 (instagram.com/monritta)

Кстати, травести-дива Монро уверена, что проведение в Киеве Марша равенства является "своего рода битвой за здравый смысл".

"К сожалению, в Украине Прайд – это своего рода битва за здравый смысл и право открыто жить и любить, а не оглядываться по сторонам и бояться, что кто-то грохнет камнем по башке только за то, что у тебя розовые волосы и серьга в ухе", - сказала она.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)