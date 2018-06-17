Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

КиевПрайд-2018: травести-дива Монро рассказала, что делать в случае преследования (фото)

STYLERLIFE        17.06.2018 - 13:32
Фото: Дива Монро (instagram.com/monritta)
Фото: Дива Монро (instagram.com/monritta)

Желающих сорвать мероприятие было достаточно много

Травести-дива Монро рассказала, как прошел Марш равенства в столице Украины, а также что делать в случае, если вас преследуют. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Во-первых Спасибо нац.полиции, организаторам и волонтером за четкие и слаженные действия, которые не позволили произойти столкновениям участников и противников. Увы, Желающих "мочить" было достаточно и настроены решительно. Надеюсь обещанное "сафари" на участников Прайда останется только на словах", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/monritta)

Более того, Монро дала действенные советы, как себя вести в случае преследования.

"Если видите преследование или чувствуете опасность от лиц маргинальной внешности (в народе гопота) срочно заходите в публичные места, обращайтесь к охранникам, полиции или привлекайте всеобщее внимание", - подчеркнула она.

Также Монро уточнила, что в этом году количество участников КиевПрайда было значительно больше, чем в прошлом году.

"По предварительным данным около 5 тысяч. Несколько колон, люди разных возрастов, много иностранцев, две передвижные платформы, одна во главе с певицей-трансгендером Зианджей, вторая с drag Queens", - сказала она.

Фото: Монро на КиевПрайде-2018 (instagram.com/monritta)

Кстати, травести-дива Монро уверена, что проведение в Киеве Марша равенства является "своего рода битвой за здравый смысл".

"К сожалению, в Украине Прайд – это своего рода битва за здравый смысл и право открыто жить и любить, а не оглядываться по сторонам и бояться, что кто-то грохнет камнем по башке только за то, что у тебя розовые волосы и серьга в ухе", - сказала она.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)

"Выглядит как гетто": появились кадры столкновений в Киеве с высоты птичьего полета (видео) "Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Теги: КиевПрайд, Марш равенства, Монро
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь