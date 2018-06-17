Київпрайд-2018: травесті-діва Монро розповіла, що робити в разі переслідування (фото)

Бажаючих зірвати захід було досить багато

Травесті-діва Монро розповіла, як пройшов Марш рівності в столиці України, а також, що робити в разі, якщо вас переслідують. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"По-перше Дякую нац.поліції, організаторам та волонтером за чіткі і злагоджені дії, які не дозволили відбутися зіткненням учасників і супротивників. На жаль, Бажаючих "мочити" було достатньо і налаштовані рішуче. Сподіваюся обіцяне "сафарі" на учасників Прайду залишиться тільки на словах", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/monritta)

Більш того, Монро дала дієві поради, як себе вести в разі переслідування.

"Якщо бачите переслідування чи відчуваєте небезпеку від осіб маргінальної зовнішності (в народі гопота) терміново заходьте в публічні місця, звертайтеся до охоронців, поліцейських або привертає загальну увагу", - підкреслила вона.

Також Монро уточнила, що в цьому році кількість учасників Київпрайду було значно більше, ніж у минулому році.

"За попередніми даними близько 5 тисяч. Кілька колон, люди різного віку, багато іноземців, дві пересувні платформи, одна на чолі зі співачкою-трансгендером Зіанджею, друга з drag Queens", - сказала вона.

Фото: Монро на КиевПрайде-2018 (instagram.com/monritta)

До речі, травесті-діва Монро впевнена, що проведення в Києві Маршу рівності є "свого роду битвою за здоровий глузд".

"На жаль, в Україні Прайд – це свого роду битва за здоровий глузд і право відкрито жити і любити, а не озиратися по сторонах і боятися, що хто-то вдарить каменем по голові тільки за те, що у тебе рожеве волосся й сережка у вусі", - сказала вона.

Марш рівності в Києві (video.rbc.ua)