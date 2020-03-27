В киевском хостеле на время карантина могут поселить бесплатно

Один из киевских хостелов в Дарницком районе города - "Adagio hostel" - предложил на время карантина бесплатно разместить медиков и работников других важных предприятий, проживающих в пригороде Киева, и которые сейчас столкнулись со сложностью добраться на работу из-за отмены междугородного автобусного сообщения.

Так, с 18 марта с целью предупреждения распространения коронавируса по всей стране прекращено внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное. Следовательно, Киев и вся страна столкнулась с вызовом, как эффективно работать в новых реалиях.

На днях руководство хостела обратилось к Киевской городской государственной администрации и Главному управлению ГСЧС в Киеве с предложением разместить около 40 человек.

"Наша команда понимает вызовы, с которыми столкнулась столица из-за распространения коронавируса. Мы также понимаем важность не только административных мер, но и социальной ответственности каждого из нас", - говорится в обращении руководства хостела к городским властям.

Хостел находится в 5 минутах от станции метро Лесная. Кроме восьми- и шестиместных комнат в хостеле есть и трех- и двухместные номера. К тому же, там уже проживают врачи, которые вместе с персоналом проводят регулярные дезинфекции. По их советам были закуплены средства для дезинфикации и прописан график обработки помещений.

Размещать в своих номерах медиков уже согласились и отдельные гостиницы. Для гостиничного бизнеса сегодня не лучшие времена - туристов в Киеве нет. Поэтому номера пустуют. Но одно дело - закрыть их, как минимум до июня, и распустить сотрудников в неоплачиваемые отпуска. А другая - дать ночлег людям, в которых нуждается город и продемонстрировать свою социальную ответственность

Напомним, ранее Кабинет министров продлил карантин в стране еще 24 апреля. Но есть высокая вероятность, что не только Пасху, но и майские праздники украинцы вынуждены будут провести дома.