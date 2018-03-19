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В киевском супермаркете "засекли" воровку (видео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 15:28
Фото: Наручники (pixabay.com)
Фото: Наручники (pixabay.com)

Злоумышленница незаметно вытаскивает у покупателей ценные вещи

В столичном супермаркете промышляет воровка, от рук которой пострадало уже несколько человек. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Видео: В супермаркете промышляет воровка (facebook.com/KyivOperativ)

"Внимание! Розыск! Женщина совершает кражи! Этот случай был зафиксирован вчера в ТРЦ LavinaMall, в супермаркете "Сильпо". Через 30 минут к охране обратилась еще одна женщина, у которой также исчез смартфон", – говорится в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее в сообществе уже предупреждали об этой же воровке. У нее есть криминальное прошлое и она неоднократно совершала кражи в магазинах Шевченковского района Киева.

Фото: Злоумышленница (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в сети ищут вора, который воспользовался нерабочей кассой.

"Внимание! Розыск! К вам обращаются работники магазина. 14.03.2018 в 19:15 человек на фото умышленно набрал полную тележку товара, а потом вывез через неработающую кассу. По сути, это чистой воды кража. Мы насчитали ущерба примерно на 10 000 грн. Просьба ко всем жителям Киева подсказать личность, наверняка, это чей-то сосед или просто знакомый. Заявление подано в Днепровское УП, но надежды мало", - написали в сообществе.

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Теги: вор, ограбление
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