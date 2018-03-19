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В київському супермаркеті "засікли" злодійку (відео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 15:28
Фото: Наручники (pixabay.com)
Фото: Наручники (pixabay.com)

Зловмисниця непомітно витягає у покупців цінні речі

У столичному супермаркеті промишляє злодійка, від рук якої вже постраждало кілька людей. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" Facebook.

Відео: В супермаркеті промишляє злодійка (facebook.com/KyivOperativ)

"Увага! Розшук! Жінка здійснює крадіжки! Цей випадок був зафіксований вчора в ТРЦ LavinaMall, в супермаркеті "Сільпо". Через 30 хвилин до охорони звернулася ще одна жінка, у якої також зник смартфон", – йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше в співтоваристві вже попереджали про цю злодійку. У неї є кримінальне минуле і вона неодноразово вчиняла крадіжки в магазинах Шевченківського району Києва.

Фото: Зловмисниця (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у мережі шукають злодія, який скористався неробочої касою.

"Увага! Розшук! До вас звертаються працівники магазину. 14.03.2018 в 19:15 чоловік на фото навмисне набрав повну візок товару, а потім вивіз через непрацюючу касу. По суті, це чистої води крадіжка. Ми нарахували збитків приблизно на 10 000 грн. Прохання до всіх мешканців Києва підказати особистість, напевно, це чийсь сусід чи просто знайомий. Заява подана в Дніпровське УП, але надії мало", - написали у співтоваристві.

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Теги: вор, ограбление
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