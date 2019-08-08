Кофе: интересные факты о самом популярном напитке на земле

Одни не представляют жизни без чашки черного кофе по утрам, другие любят выпить эспрессо после обеда, третьи предпочитает чашечку капучино или фраппе во время рабочего перерыва. Но одно точно – с каждым днем ​​кофе становится все более популярным напитком. Международная организация по кофе (ICO) прогнозирует, что в этом году потребление напитка составит уже более 160 млн мешков кофе.

31 августа и 1 сентября на ВДНГ кофе будут пить литрами, именно в эти дни здесь состоится Кава Квест Фест. Организаторы обещают: кроме десятков разновидностей кофе, посетителей ждет немало интересных активностей, ну пока познакомим вас с интересными фактами из кофейной истории.

Кофе – это вишня

Нет, мы не будем утверждать, что каждое утро вы завариваете в турке ягоды, однако фрукты, из обжаренных семян которых готовится кофе, действительно называют кофейной вишней. Если раскусить такую ​​вишенку, внутри обнаружите две косточки – это и есть будущее кофе. Более того, сначала люди употребляли кофейные ягоды в пищу, и лишь после из них начали готовить напиток. Кстати, кофе до сих пор собирают вручную. За день один работник может собрать до 7 корзин кофейных ягод общим весом до 700 кг.

Кофе (иллюстративное фото)

Кофе можно не только пить, но и еcть

Кофе не всегда только напиток: из него делают энергетические батончики, десерты и мелкие сладости. Некоторые компании даже используют остатки кофейной ягоды для изготовления муки. Из нее делают сладкие пирожные, хлеб, шоколад и прочие сладости.

Кофе (иллюстративное фото)

Самая дорогой в мире кофе – из испражнений

Самый дорогой кофе проходит через кишечник животных и называется «лювак». Получают его благодаря перевариванию кофейных ягод животными. Изготавливается такой кофе из испражнений азиатской пальмовой циветты или слона. Полукилограммовый пакет зерен, прошедших через пищеварительный тракт животного, стоит до 700 долларов – это самый дорогой кофе в мире.

Кофе (иллюстративное фото)

Кофе полезен для здоровья

Конечно в разумных пределах. Напиток богат антиоксидантами, которые защищают клетки от токсинов, химикатов и воспалений. Исследование, которое было напечатано в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что потребление до трех чашек кофе в день снижает риск смерти сразу от нескольких самых популярных болезней в мире, в частности – от сердечных заболеваний. К тому же кофеин помогает увеличить уровень энергии и улучшить спортивные результаты.

Кофе (иллюстративное фото)

Кофе самый продаваемый продукт на планете

Кофе – один из самых торгуемых товаров на мировых биржах. По объему его опережает только нефть. Ежегодно в мире выпивается более 500 млрд. чашек кофе. Более половины – за завтраком.

Американо - военный напиток

Слово американо появилось в годы Второй мировой войны, когда американские солдаты в Европе стали добавлять в эспрессо кипяток, чтобы разбавить крепкий напиток. Поэтому вполне можно утверждать, что американо пришел к нам с войны.

Кофе (иллюстративное фото)

Эспрессо почти без кофеина

Эспрессо – напиток с наименьшим содержанием кофеина. Его готовят, пропуская струю воды под большим давлением через кофейные зерна. Благодаря этому в готовый кофе попадает минимум кофеина.

Ирландский кофе изобрели в аэропорту

Рецепт ирландской кофе был изобретен в аэропорту ирландского города Фойнс, когда шеф-повар ресторана решил добавить виски в кофе, чтобы согреть прибывших в зимнюю стужу американских пассажиров.

Кофе (иллюстративное фото)

Вольтер выпивал половину смертельной дозы кофе в день

Смертельная доза кофеина – около 100 чашек крепкого кофе. При этом, если верить истории, французский философ Вольтер выпивал до 50 чашек кофе в день.

В спорте кофе – запрещенный напиток

Кофеин в списке запрещенных веществ Международного олимпийского комитета, наряду со стероидами и кокаином. Употребление более 5 чашек кофе (12 микрограммов на 1 миллилитр мочи) считается МОК попыткой спортсмена получить преимущество в спортивной борьбе.

Кофе (иллюстративное фото)