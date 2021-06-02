Кофе без сигарет. 10 фильмов, показ которых может быть ограничен в Украине (и не только они)

Народные депутаты от "Слуги народа" Лада Булах и Татьяна Рябуха несколько недель назад внесли поправки к прошедшему первое чтение законопроекту 4212 "О рекламе". Эти правки к закону значительно ограничивают права табачных компаний, которым хотят запретить выступать спонсорами любого проекта, сотрудничать со СМИ, поддерживать общественные организации и благотворительные кампании и даже выставлять табачную продукцию в розничных сетях. Противники проекта утверждают, что принятие этих поправок может существенно повлиять не только на рынок рекламы (сокращение на 10-15%), но и на существование независимых СМИ .

Авторы законопроекта утверждают, что таким образом они хотят бороться с подростковым курением. При этом, Закон не дает четких рамок и механизмов ограничения показа табачной продукции, по сути, давая контролирующим органам дополнительные поводы для начисления штрафов телеканалам и операторам кинорынка. Избежать эти штрафы можно будет лишь ограничив на неопределенный срок показ кино, сериалов и даже мультфильмов, где герой хоть раз появляется с сигарой или сигаретой в руке.

Это значит, что после принятия закона, украинские зрители могут лишиться доступа ко многим классическим фильмам. Более того, новое украинское кино тоже должно будет пройти антитабачную цензуру.

Мы составили список фильмов, которые нужно успеть посмотреть, пока они не попали под запрет.

"Огни большого города"

Классический трагикомедийный фильм Чарли Чаплина занимает первое место в списке 10 лучших романтических комедий по версии Американского института киноискусства. История о любви “бродяги” к слепой цветочнице, его стремлении вернуть ей зрение и отношениях с миллионером, теряющим память, вышла в самом конце эры немого кино, но по праву считается одной из самых знаковых для своего жанра. Курение в фильме - часть сюжета. Сигареты, окурки, дорогие сигары влияют на отношения между героями и развитие истории. Вырезать эти эпизоды невозможно.

"Завтрак у Тиффани"

Знаковая романтическая комедия о наивной и эксцентричной девушке, ищущей богатого кавалера получила несколько номинаций на Оскар и Золотой Глобус. Роль Одри Хепберн в этом фильме, по признанию актрисы, стала самой яркой в ее карьере. Героиня Одри Хепберн в элегантном платье от Живанши, жемчужном колье и мундштуком в руках – один из самых популярных референсов уже более полувека.

Том и Джерри

Серия короткометражных мультфильмов, созданная Уильямом Ханной и Джозефом Барберрой, об отношениях кота Тома и мышонка Джерри получила 7 Оскаров и еще пять раз номинировалась на премию. Мультфильм оказал большое влияние на мировую культуру, пробив даже железный занавес. По легенде, Брежневу так понравился мультфильм, что он дал указание сделать советскую версию. Так появился “Ну погоди”. В конце 80 - начале 90х, кассеты с мультфильмами были главным развлечением для большинства продвинутых семей постсоветского пространства. В мультфильмах кота часто можно увидеть с сигарой, так что большая часть серий также попадает под запрет.

"Крестный отец"

Классическая трилогия о становлении семьи Корлеоне в мире криминала неоднократно признавалась одной из величайших саг мирового кинематографа. Множество наград фильма лишь подтверждает этот статус. При этом спор о том какая часть круче - первая или вторая (о третьей части все учтиво молчат) является одним из классических конфликтов, наравне со спором Android против iOS.

"Хороший. Плохой. Злой"

Фильм Серджио Леоне считается классикой спагетти-вестернов. Именно кадры из фильма первыми приходят в голову, когда речь заходит о ковбойских фильмах. Стивен Кинг и Квентин Тарантино не раз говорили, что именно этот фильм значительно сказался на их творчестве. А саундтрек картины от Эннио Морриконе, стилизованный под вой койота, считается одной из самых узнаваемых мелодий в истории кино. Герой Клинта Иствуда большую часть сюжета находится в кадре с неизменной сигарой между зубов, что в скором времени сделает его персоной нон-грата на украинских экранах.

"Коломбо"

Питер Фальк в образе лейтенанта Коломбо был почти изгоем среди образов полицейских 60х годов. В отличии от типичных брутальных и высокоинтеллектуальных героев того времени, Коломбо был довольно заурядным и местами неопрятным “человеком рабочей профессии”, а не сыщиком. При этом образ, созданный актером, стал одним из самых знаковых для мирового кинематографа. Неизменная сигара - единственный элемент, добавлявший брутальности "мужу миссис Коломбо", теперь может стать причиной его запрета в Украине.

"Криминальное чтиво"

Великий фильм, подаривший миру Квентина Тарантино, подарившего миру великий фильм. Несколько историй, в которых показаны ограбление кафе, философские дискуссии двух гангстеров, спасение девушки от передозировки героином и боксёр, которого задели за живое. Фильм получил десятки наград, в том числе Оскар и Канны, а нелинейный формат Криминального чтива породил множество подражаний во второй половине 90х. Название является отсылкой к популярным в середине XX века в США pulp-журналам. Именно в стиле таких журналов были оформлены афиши. Теперь, из-за сигареты в руках героини Турман фильм может быть запрещен.

"Кофе и сигареты"

Одиннадцать черно-белых короткометражек Джим Джармуш снимал семнадцать лет. В них любимые актеры, шоумены и музыканты режиссера, попивая кофе и покуривая сигареты, ведут забавные беседы друг с другом. Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Билл Мюррей - вот неполный список главных героев фильма. Теперь же одно название уже является причиной для запрета в Украине.

"Лицо со Шрамом"

Еще один фильм в нашей подборке с Аль Пачино в главной роли был поначалу разгромлен киноведами. Однако сегодня фильм Брайана де Пальмы считается одним из величайших гангстерских фильмов в истории (по версии AFI). История кубинца Тони Монтаны почти 40 лет поражает своей жестокостью и обесчеловечиванием героя. Несмотря на то, что в фильме отображается огромное количество наркотических веществ, а скриншоты с Аль Пачино в окружении гор кокаина растянуты на мемы, в Украине фильм может быть запрещен из-за нескольких эпизодов, в которых Тони курит сигары.

"Заборонений"

История поэта-шестидесятника и диссидента Василия Стуса вышла на экраны в 2019 году. Фильм был снят при поддержке Госкино и получил довольно сдержанные отзывы. А зря. История жизни и смерти Стуса довольно слабо известна нынешнему поколению украинцев. При этом, в процессе съемки фильм неоднократно подвергался нападкам со стороны Виктора Медведчука, бывшего адвоката Стуса, который пытался запретить фильм. Теперь же это могут сделать нардепы, ведь поэт на экране постоянно курит.