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"Когда-то тут были люди": в сети показали, что сделал "русский мир" с поселком под Донецком (видео)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 21:48
Поселок Жабуньки (скриншот youtube.com/J Day)
Поселок Жабуньки (скриншот youtube.com/J Day)

На кадрах запечатлены улицы населенного пункта

В сети появилось видео из поселка Жабуньки Ясиноватского района Донецкой области, который находится в зоне военных действий. Ролик был опубликован в YouTube.

Видео: Поселок Жабуньки (youtube.com/J Day)

"Жабуньки, Ясиноватский р-н: когда-то тут были люди. А потом пришел "русский мир", - прокомментировал в Twitter блогер Necro Mancer кадры ролика.

На видео запечатлены улицы населенного пункта, который пострадал от боевых действий. В зданиях нет стекол, многие постройки вообще не имеют крыш, а на воротах остались следы от осколков.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Ранее в сети показали уничтоженный поселок-призрак на Донбассе. Боевики находятся в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

В результате войны поселок полностью уничтожен: дома и санатории разрушены, побережье заминировано на случай атаки с моря.

Также в сети показали жуткие фото "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке. На фото видно, что стало с элитным стадионом после его "национализации" адептами "русского мира". Дорогостоящий футбольный газон засыпало снегом, а поврежденное в результате взрывов остекление здания так и не восстановили.

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Теги: Донбасс
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