"Колись тут були люди": в мережі показали, що зробив "російський світ" з селищем під Донецьком (відео)

На кадрах зображені вулиці населеного пункту

У мережі з'явилося відео з селища Жабунькі Ясинуватського району Донецької області, який знаходиться в зоні військових дій. Ролик був опублікований в YouTube.

Відео: Селище Жабунькі (youtube.com/J Day)

"Жабунькі, Ясинуватський р-н: колись тут були люди. А потім прийшов "російсикй світ", - прокоментував в Twitter блогер Necro Mancer кадри ролика.

На відео відображені вулиці населеного пункту, який постраждав від бойових дій. У будівлях немає стекол, багато споруд взагалі не мають дахів, а на воротах залишилися сліди від осколків.

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Раніше в мережі показали знищений селище-привид на Донбасі. Бойовики знаходяться в декількох сотнях метрів від крайніх хат в селі.

В результаті війни селище повністю знищений: будинки і санаторії зруйновані, узбережжі заміновано на випадок атаки з моря.

Також в мережі показали страшні фото "Донбас Арени" в окупованому Донецьку. На фото видно, що стало з елітним стадіоном після його "націоналізації" адептами "російського світу". Дорогий футбольний газон засипало снігом, а пошкоджене в результаті вибухів скління будівлі так і не відновили.