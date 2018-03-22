В сети показали уничтоженный поселок-призрак на Донбассе (фото)

Он находится в 15 километрах к востоку от Мариуполя
Село Широкино, которое находится в 15 километрах к востоку от Мариуполя, превратилось из некогда курортного места в поселок-призрак. Соответствующие фотографии опубликовало издание "Крым.Реалии".
Фото: Широкино (krymr.com)
В результате войны поселок полностью уничтожен: дома и санатории разрушены, побережье заминировано на случай атаки с моря.
Фото: Широкино (krymr.com)
Боевики находятся в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.
Фото: Широкино (krymr.com)
Ранее показали жуткие фото "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке.
На фото видно, что стало с элитным стадионом после его "национализации" адептами "русского мира". Дорогостоящий футбольный газон засыпало снегом, а поврежденное в результате взрывов остекление здания так и не восстановили.
"Мертвый стадион. Футбольное кладбище", - отметил один из пользователей сети.