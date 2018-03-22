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В сети показали уничтоженный поселок-призрак на Донбассе (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 10:12
Фото: Широкино (facebook.com-zhebrivskyi)
Фото: Широкино (facebook.com-zhebrivskyi)

Он находится в 15 километрах к востоку от Мариуполя

Село Широкино, которое находится в 15 километрах к востоку от Мариуполя, превратилось из некогда курортного места в поселок-призрак. Соответствующие фотографии опубликовало издание "Крым.Реалии".

Фото: Широкино (krymr.com)

В результате войны поселок полностью уничтожен: дома и санатории разрушены, побережье заминировано на случай атаки с моря.

Фото: Широкино (krymr.com)

Боевики находятся в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

 

Фото: Широкино (krymr.com)

Ранее показали жуткие фото "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке.

На фото видно, что стало с элитным стадионом после его "национализации" адептами "русского мира". Дорогостоящий футбольный газон засыпало снегом, а поврежденное в результате взрывов остекление здания так и не восстановили.

"Мертвый стадион. Футбольное кладбище", - отметил один из пользователей сети.

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Теги: Широкино, Донбасс
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