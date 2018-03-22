У мережі показали знищене селище-привид на Донбасі (фото)

Він знаходиться в 15 кілометрах на схід від Маріуполя
Село Широкіно, яке знаходиться в 15 кілометрах на схід від Маріуполя, перетворилося з колись курортного місця в селище-привид. Відповідні фотографії опублікувало видання "Крим.Реалії".
Фото: Широкіно (krymr.com)
В результаті війни селище повністю знищено: будинки і санаторії зруйновані, узбережжя заміновано на випадок атаки з моря.
Фото: Широкіно (krymr.com)
Бойовики знаходяться в декількох сотнях метрів від крайніх хат у селі.
Фото: Широкіно (krymr.com)
Раніше показали моторошні фото "Донбас Арени" в окупованому Донецьку.
На фото видно, що стало з елітним стадіоном після його "націоналізації" адептами "російського світу". Дорогий футбольний газон засипало снігом, а пошкоджене в результаті вибухів скління будівлі так і не відновили.
"Мертвий стадіон. Футбольний цвинтар", - зазначив один з користувачів мережі.