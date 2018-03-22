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У мережі показали знищене селище-привид на Донбасі (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 10:12
Фото: Широкіно (facebook.com-zhebrivskyi)
Фото: Широкіно (facebook.com-zhebrivskyi)

Він знаходиться в 15 кілометрах на схід від Маріуполя

Село Широкіно, яке знаходиться в 15 кілометрах на схід від Маріуполя, перетворилося з колись курортного місця в селище-привид. Відповідні фотографії опублікувало видання "Крим.Реалії".

Фото: Широкіно (krymr.com)

В результаті війни селище повністю знищено: будинки і санаторії зруйновані, узбережжя заміновано на випадок атаки з моря.

Фото: Широкіно (krymr.com)

Бойовики знаходяться в декількох сотнях метрів від крайніх хат у селі.

 

Фото: Широкіно (krymr.com)

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Теги: Широкино, Донбасс
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