Коли Бєлгород був українським. Дивіться унікальні ретро-фото міста

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода России" 22 травня увійшли на територію Бєлгородської області, звільнивши від кремлівського ярма кілька населених пунктів. Воїни російського легіону Збройних сил України обіцяють, що скоро звільнять і сам обласний центр.
До речі, в певний історичний період Бєлгород був українським містом - у 1918 році перебував у складі Української Держави. Втім у грудні того ж року більшовики захопили місто і встановили там свою владу.
Рідкісними світлинами українського Бєлгорода сторічної давнини ділимось у нашому матеріалі.
Після Жовтневої революції і падіння Російської імперії постало питання про те, як розмежувати території між народами. Україна претендувала на регіони, заселені переважно українцями. Більшовики ж прагнули загарбати усю територію колишньої імперії.
Зазначимо, що на початку ХХ століття в повітах, що нині входять до Бєлгородської області, проживало майже 40% українців.
Саме у IV Універсалі, в якому проголосили Українську народну республіку, йшлося про розмежування території: "Остаточне визначення границь Української народної республіки, щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і сумежних губерній і областей, де більшість населення українська, має бути встановлено по згоді організованої волі народів".
Навесні 1918 року у новому законі про адміністративно-територіальний поділ України Білгородщина увійшла до земель Донеччини та Харківщини і означалася як територія Української Народної Республіки.
Повною мірою узаконити приєднання Білгорода до України не змогла ні УНР, ні Гетьманат Скоропадського, що прийшов їй на зміну у квітні 1918 року. Переговори про кордони велися між Українською Державою та РСФРР в травні-жовтні, але угоду так і не підписали.
Місто пробуло під українською владою до 20 грудня 1918 року - тоді його захопила Червона армія й повернула до Росії.
Питання про Білгород було знову підняте УСРР невдовзі після утворення Радянського Союзу, оскільки та територія була заселена переважно українцями, але входила у склад РСФРР. Була створена спеціальна комісія із вивчення цього питання, але російська влада не повернула Бєлгород Україні.
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