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Когда Белгород был украинским. Смотрите уникальные ретро-фото города

Как выглядел Белгород, когда был украинским городом (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая вошли на территорию Белгородской области, освободив от кремлевского ига несколько населенных пунктов. Воины российского легиона Вооруженных сил Украины обещают, что скоро уволят и сам областной центр.

Кстати, в определенный исторический период Белгород был украинским городом - в 1918 году находился в составе Украинского Государства. Впрочем, в декабре того же года большевики захватили город и установили там свою власть.

Редкими фотографиями украинского Белгорода столетней давности делимся в нашем материале.

Как выглядел украинский Белгород

После Октябрьской революции и падения Российской империи встал вопрос о том, как разграничить территории между народами. Украина претендовала на регионы, заселенные преимущественно украинцами. Большевики же стремились захватить всю территорию бывшей империи.

Отметим, что в начале ХХ века в уездах, входящих в Белгородскую область, проживало почти 40% украинцев.

Белгород входил в состав Украинской народной республики в 1918 году (фото: Facebook/History Ukraine)

Именно в IV Универсале, в котором провозгласили Украинскую народную республику, речь шла о разграничении территории: "Окончательное определение границ Украинской народной республики относительно присоединения частей Курщины, Холмщины, Воронежчины и сопредельных губерний и областей, где большинство населения украинское, должно быть установлено по согласию организованной свободы народов".

Весной 1918 г. в новом законе о административно-территориальном разделении Украины Белгородщина вошла в земли Донецкой и Харьковской областей и значилась как территория Украинской Народной Республики.

Украинский Белгород в 1918 году (фото: Национальный военно-исторический музей Украины)

Решение украинского вопроса

В полной мере узаконить присоединение Белгорода к Украине не смогла ни УНР, ни пришедший ей на смену Гетманат Скоропадского, что пришел ей на смену в апреле 1918 года. Переговоры о границах велись между Украинским Государством и РСФСР в мае-октябре, но соглашение так и не подписали.

Город пробыл под украинскими властями до 20 декабря 1918 года - тогда его захватила Красная армия и вернула в Россию.

Вопрос о Белгороде был вновь поднят УССР вскоре после образования Советского Союза, поскольку территория была заселена преимущественно украинцами, но входила в состав РСФСР. Была создана специальная комиссия по изучению этого вопроса, но российские власти не вернули Белгород Украине.

Так выглядел украинский Белгород в 1918 году (фото: Историческая правда)

Раньше мы делились старыми снимками того, как выглядел Киев 100 лет назад.

Также просматривайте фото того, как выглядели Золотые Ворота полтора столетия назад.

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