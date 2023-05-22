Когда Белгород был украинским. Смотрите уникальные ретро-фото города

Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая вошли на территорию Белгородской области, освободив от кремлевского ига несколько населенных пунктов. Воины российского легиона Вооруженных сил Украины обещают, что скоро уволят и сам областной центр.
Кстати, в определенный исторический период Белгород был украинским городом - в 1918 году находился в составе Украинского Государства. Впрочем, в декабре того же года большевики захватили город и установили там свою власть.
Редкими фотографиями украинского Белгорода столетней давности делимся в нашем материале.
После Октябрьской революции и падения Российской империи встал вопрос о том, как разграничить территории между народами. Украина претендовала на регионы, заселенные преимущественно украинцами. Большевики же стремились захватить всю территорию бывшей империи.
Отметим, что в начале ХХ века в уездах, входящих в Белгородскую область, проживало почти 40% украинцев.
Именно в IV Универсале, в котором провозгласили Украинскую народную республику, речь шла о разграничении территории: "Окончательное определение границ Украинской народной республики относительно присоединения частей Курщины, Холмщины, Воронежчины и сопредельных губерний и областей, где большинство населения украинское, должно быть установлено по согласию организованной свободы народов".
Весной 1918 г. в новом законе о административно-территориальном разделении Украины Белгородщина вошла в земли Донецкой и Харьковской областей и значилась как территория Украинской Народной Республики.
В полной мере узаконить присоединение Белгорода к Украине не смогла ни УНР, ни пришедший ей на смену Гетманат Скоропадского, что пришел ей на смену в апреле 1918 года. Переговоры о границах велись между Украинским Государством и РСФСР в мае-октябре, но соглашение так и не подписали.
Город пробыл под украинскими властями до 20 декабря 1918 года - тогда его захватила Красная армия и вернула в Россию.
Вопрос о Белгороде был вновь поднят УССР вскоре после образования Советского Союза, поскольку территория была заселена преимущественно украинцами, но входила в состав РСФСР. Была создана специальная комиссия по изучению этого вопроса, но российские власти не вернули Белгород Украине.
Раньше мы делились старыми снимками того, как выглядел Киев 100 лет назад.
Также просматривайте фото того, как выглядели Золотые Ворота полтора столетия назад.