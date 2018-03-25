В Коломые 25 марта проведут в последний путь погибшего бойца АТО (фото)

Боец служил в батальоне оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого

В воскресенье, 25 марта, в Коломые Ивано-Франковской области будут хоронить 46-летнего военнослужащего Климюка Мирона Ярославовича, который погиб в зоне АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Оксана Вандич.

Фото: Мирон Климюк (facebook.com/oksana.vandych)

"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает соболезнования семье умершего солдата Климьюк Мирона Ярославовича (14.06.1971-22.03.2018). Похороны состоятся в воскресенье 25.03.2018 года в 14.00 в церкви им. Св.Йосафата ( детская церковь). Вечная память! " - говорится в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/oksana.vandych)

О смерти украинского воина Мирона Климюка стало известно 23 марта. У погибшего героя осталось две дочери.

Боец служил в батальоне оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

Также в батальоне информируют, что 24 марта состоялось прощание с Мироном Климюком, сердце которого остановилось 22 марта.

Фото: Прощание с героем (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

"Близкие и собратья пришли проститься с Мироном перед его дорогой к дому матери в городе Коломыя. Завтра, 25 марта, в Церкви св. Иосафата, по ул. Мазепы, 2 (Коломыя), в 14:00 начнется отпевание. Похороны состоятся на Коломыйском городском кладбище по ул. Довбуша", - передают добровольцы.

Фото: Прощание с героем (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

1-й батальон оперативного назначения резервистов имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого - добровольческие формирования Национальной гвардии Украины, подчинено Северному оперативному территориальному объединению. Бойцами батальона стали сотни самообороновцев, которые сразу с Майдана ушли на фронт, таким образом сформировав костяк будущей Национальной Гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на коленях простились с погибшим в зоне АТО пограничником.