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У Коломиї 25 березня проведуть в останню путь загиблого бійця АТО (фото)

STYLERLIFE        25.03.2018 - 10:59
Фото torange.biz
Фото torange.biz

Боєць служив у батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького

У неділю, 25 березня, у Коломиї Івано-Франківської області будуть ховати 46-річного військовослужбовця Климюка Мирона Ярославовича, який загинув в зоні АТО. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Оксана Вандич.

Фото: Мирон Климюк (facebook.com/oksana.vandych)

"Центр допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА висловлює співчуття родині померлого солдата Климюка Мирона Ярославовича (14.06.1971-22.03.2018). Похорон відбудеться в неділю 25.03.2018 року о 14.00 в церкві їм. Св.Йосафата ( дитяча церква). Вічна пам'ять! "- йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/oksana.vandych)

Про смерть українського воїна Мирона Климюка стало відомо 23 березня. У загиблого героя було дві дочки.

Боєць служив у батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

Також в батальйоні інформують, що 24 березня відбулося прощання з Мироном Климюком, серце якого зупинилося 22 березня.

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

"Близькі і побратими прийшли попрощатися з Мироном перед його дорогою до будинку матері в місті Коломия. Завтра, 25 березня, в Церкві св. Йосафата, по вул. Мазепи, 2 (Коломия), о 14:00 розпочнеться відспівування. Похорон відбудеться на Коломийському міському кладовищі по вул. Довбуша", - передають добровольці.

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

1-й батальйон оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала Сергія Кульчицького - добровольче формування Національної гвардії України, підпорядковане Північному оперативному територіальному об'єднанню. Бійцями батальйону стали сотні самообороновців, які відразу з Майдану пішли на фронт, таким чином сформувавши кістяк майбутньої Національної Гвардії України.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області на колінах попрощалися з загиблими в зоні АТО прикордонником.

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Теги: АТО, погибший
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