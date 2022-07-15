Колорадские жуки сгинут мгновенно: разведите в воде эти дешевые средства из продуктового магазина

Итак, для борьбы с вредителем вам понадобятся средства, которые можно купить в обычном продуктовом магазине.

Отличный способ борьбы с жуками

Возьмите пачку сухой горчицы, потом разведите ее в ведре воды, добавьте 100 мл столового 9% уксуса, тщательно перемешайте и опрысните этой смесью ботву картофеля.

Важно знать

Большая часть летних молодых жуков яиц не откладывает, а уходит зимовать под землю, чтобы на следующий год активно размножаться и наносить вред нашему урожаю.

Примечательно, что чем мягче почва - тем глубже зарываются на зимовку жуки, а чем больше глубина зимовки, тем больше шансов для жука перезимовать в целости и сохранности независимо от силы морозов.

На тяжелых почвах жуки не зарываются очень глубоко и большая часть их в период суровых зим гибнет под землей. На глубине 10 см гибнет 42% популяции колорадского жука, а на большей глубине, например, 50 см погибает только 0,2%.